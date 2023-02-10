【新四十二章】陳豪大跳Krumping　龔嘉欣：我覺得佢真係好認真

▲ 陳豪在《新四十二章》中獻舞！

由陳豪（Mo）、龔嘉欣（Katy）、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）、糖妹（黃山怡）、林景程及易宇航等主演《新四十二章》，昨晚（2月9日）是陳豪晒冷之夜，他竟送上驚喜於街頭大跳Krumping，令同場對手龔嘉欣大嘆忍笑很難！

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陳豪在街頭跳勁舞

劇情講述螢嬌（龔嘉欣飾）懷疑章經（陳豪飾）間接害死自己親哥哥，大感生氣兼消失於章經視線範圍內。

失落的章經四出尋找螢嬌，終在大廈天台捕獲生滿鬍子的對方，一見章經即「火遮眼」的螢嬌除了差點將章經「掟落樓」，更出拳打爛石牆洩憤。

為了氹回螢嬌並為過去作出補償，章經四出跪求氹「嬌」良方，最終在Mon姐（江嘉敏飾）獻計下，「投其所好」在街頭跳勁舞。

架著黑超的陳豪在30秒的跳舞片段中，一臉正經的又踎地、又轉身、又玩胸震、扮開槍兼扮中槍，相當賣力。

該幕原來是監製阿Joe精心策劃的場口，並要求陳豪跟足有「中國Krumping代表」美譽的張藝興「學藝」，故陳豪正式埋位前，在家中已不斷翻看張藝興的跳舞片段「熱定身」。

而Krumping是美國流行的街頭舞蹈形式，特徵是自由、富表達性及誇張的同時，亦相當有勁度。

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陳豪：「其實我係舞王」

雖然陳豪落足二百分力學跳Krumping，但由於始終與原裝有一定距離，加上樣子認真的他反而更搞笑，令連串原應是型爆的肢體動作變得滑稽，獲網民留言讚可愛及專業。

陳豪事後受訪「澄清」自己其實勁有跳舞天份：「其實我係舞王，乜嘢形式嘅舞步都難我唔到！練習咗幾耐…...乜跳舞要練嘅咩？」

在昨晚（2月9日）曝光的製作花絮，陳豪回復認真透露自己為了該段半分鐘舞步練習了數個小時，但卻遭工作人員揶揄「睇唔出」。

再問陳豪當街當巷「起身踎低又轉圈」會否尷尬，他笑言：「當日反而冇太在意旁觀者，可能已經習慣咗（當街當巷拍戲），其實嗰日主要都係希望將隻街舞跳得更加強勁。」

▲ 陳豪：「其實我係舞王」（影片截圖）

龔嘉欣：我覺得佢真係好認真

雖然陳豪否認尷尬，但根據官方釋出的現場拍攝花絮，陳豪對著龔嘉欣跳舞時，除了肢體語言繼續「尷尬」，臉部、雙耳及頸部均明顯變成「紅」色，足證陳豪內心既翻騰又尷尬，難怪打正對面的嘉欣忍俊不禁。

嘉欣於現場等候陳豪練習期間，全程亦是笑不停，事後嘉欣坦言對陳豪這Part演出十分欣賞：「本來諗住佢只係跳十步左右，冇諗過佢跳咗成分鐘，好犀利。我啱啱其實好難做，因為要忍笑，不過我覺得佢真係好認真。」

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