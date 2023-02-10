【著數優惠】$599可入住迪士尼酒店優惠下周一開搶　一文看清Trip.com快閃優惠

▲ Trip.com將於2月13日至17日一連五日推出「日夜狂賞Mega Sale」。

Trip.com將於2月13日至17日一連五日推出「日夜狂賞Mega Sale」，發放多項旅遊優惠，包括快閃酒店優惠、免費門票及買一送一當地體驗優惠等，並每晚發放限量酒店、機票及高鐵票優惠代碼，覆蓋日韓泰或在港澳度假勝地，優惠更低至1折起。

快閃酒店優惠：兩大迪士尼樂園酒店限量價HK$599

在最矚目的快閃酒店優惠中，8間酒店優惠（共40個優惠價格間夜）將進行限量開搶。由2月13日至17日，每天均有一個熱門旅遊地點的酒店提供超級優惠，於上午10時開放予Trip.com用戶競搶。優惠包括以HK$599入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店，以HK$499入住日本品川王子大飯店或東京豐洲日航都市酒店，以HK$199入住韓國明洞PJ酒店或首爾貝頓東大門酒店，以及以HK$599入住全新酒店澳門葡京人等。名額有限，先訂先得，售完即回復原價。

酒店優惠詳情：

快閃當地體驗優惠：限量搶購主題樂園、自助餐等免費門票或買一送一優惠

除快閃酒店優惠外，Trip.com用戶亦可於每日同一時段，競搶同一目的地的玩樂體驗快閃優惠，包括Häagen-Dazs™ Mini Love Boat 兌換券、teamLab Planets TOKYO 門票、JOYPOLIS 東京歡樂城、芭堤雅哥倫比亞影業水世界、Everland 愛寶樂園、澳門上葡京綜合度假村自助山等熱門景點及餐飲的免費門票或買一送一優惠。

當地玩樂體驗優惠詳情：

一連五晚放送限量酒店及機票優惠碼

除了早上的快閃優惠，Trip.com亦會於2月13日至17日每晚9時在活動頁面發放限量酒店及機票優惠代碼，用戶先搶先得，在活動推廣期間預訂酒店或機票產品時輸入已搶得的優惠代碼，即可獲扣減相對應的指定金額（滿HK$1,000減HK$600或HK$200），預訂高鐵票則可享滿HK$200減HK$100的優惠。

機票或酒店滿HK$1,000減HK$888

而在2月15日晚上10時，Trip.com更會推出先用先得加碼優惠，用戶預訂機票產品或酒店滿HK$1,000，輸入該指定優惠代碼即減HK$888。優惠名額有限，送完即止。

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記者：黃穎津