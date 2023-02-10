  • 21°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 13:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】$599可入住迪士尼酒店優惠下周一開搶　一文看清Trip.com快閃優惠

社會 12:07 2023/02/10

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

Trip.com將於2月13日至17日一連五日推出「日夜狂賞Mega Sale」。

Trip.com將於2月13日至17日一連五日推出「日夜狂賞Mega Sale」，發放多項旅遊優惠，包括快閃酒店優惠、免費門票及買一送一當地體驗優惠等，並每晚發放限量酒店、機票及高鐵票優惠代碼，覆蓋日韓泰或在港澳度假勝地，優惠更低至1折起。

快閃酒店優惠：兩大迪士尼樂園酒店限量價HK$599

在最矚目的快閃酒店優惠中，8間酒店優惠（共40個優惠價格間夜）將進行限量開搶。由2月13日至17日，每天均有一個熱門旅遊地點的酒店提供超級優惠，於上午10時開放予Trip.com用戶競搶。優惠包括以HK$599入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店，以HK$499入住日本品川王子大飯店或東京豐洲日航都市酒店，以HK$199入住韓國明洞PJ酒店或首爾貝頓東大門酒店，以及以HK$599入住全新酒店澳門葡京人等。名額有限，先訂先得，售完即回復原價。

酒店優惠詳情：

快閃當地體驗優惠：限量搶購主題樂園、自助餐等免費門票或買一送一優惠

除快閃酒店優惠外，Trip.com用戶亦可於每日同一時段，競搶同一目的地的玩樂體驗快閃優惠，包括Häagen-Dazs™ Mini Love Boat 兌換券、teamLab Planets TOKYO 門票、JOYPOLIS 東京歡樂城、芭堤雅哥倫比亞影業水世界、Everland 愛寶樂園、澳門上葡京綜合度假村自助山等熱門景點及餐飲的免費門票或買一送一優惠。

當地玩樂體驗優惠詳情：

一連五晚放送限量酒店及機票優惠碼

除了早上的快閃優惠，Trip.com亦會於2月13日至17日每晚9時在活動頁面發放限量酒店及機票優惠代碼，用戶先搶先得，在活動推廣期間預訂酒店或機票產品時輸入已搶得的優惠代碼，即可獲扣減相對應的指定金額（滿HK$1,000減HK$600或HK$200），預訂高鐵票則可享滿HK$200減HK$100的優惠。

機票或酒店滿HK$1,000HK$888

而在2月15日晚上10時，Trip.com更會推出先用先得加碼優惠，用戶預訂機票產品或酒店滿HK$1,000，輸入該指定優惠代碼即減HK$888。優惠名額有限，送完即止。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【特首中東團】李家超指駐迪拜指經貿辦持續招攬人才　盼將香港經濟推上更高台階
今日 09:56
【特首中東團】李家超指駐迪拜指經貿辦持續招攬人才　盼將香港經濟推上更高台階
【天氣報告】未來數日有霧潮濕　情人節起氣溫急降
今日 11:26
【天氣報告】未來數日有霧潮濕　情人節起氣溫急降
【渣馬2023】田徑總會料比賽日天氣濕暖　建議跑手留意步速
今日 11:49
【渣馬2023】田徑總會料比賽日天氣濕暖　建議跑手留意步速

你可能感興趣

【特首中東團】李家超指駐迪拜指經貿辦持續招攬人才　盼將香港經濟推上更高台階
今日 09:56
【特首中東團】李家超指駐迪拜指經貿辦持續招攬人才　盼將香港經濟推上更高台階
【天氣報告】未來數日有霧潮濕　情人節起氣溫急降
今日 11:26
【天氣報告】未來數日有霧潮濕　情人節起氣溫急降
【渣馬2023】田徑總會料比賽日天氣濕暖　建議跑手留意步速
今日 11:49
【渣馬2023】田徑總會料比賽日天氣濕暖　建議跑手留意步速
著數優惠 餐飲 自助餐 香港 日本 主題樂園 東京

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖
12:52 2023/02/09
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖
【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
16:29 2023/02/09
【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手