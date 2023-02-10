【璀璨帝國】香港富豪登Netflix真人騷　送愛妻90卡彩鑽手鏈估值逾1300萬元

▲ 身家坐擁31億的洪永時與太太登上Netflix真人騷《璀璨帝國：紐約篇》。

Netflix真人騷《璀璨帝國》播出以來大受歡迎，最新一季的紐約篇揭開多名居住於紐約亞裔名媛富豪的奢華生活。

當中曾活躍於ball場界、身家坐擁4億美元（約31億港元）的洪永時（Stephen）與第四任妻子Deborah有份參與其中，真人騷直擊洪氏夫妻慶祝結婚10周年紀念，當中送給愛妻的禮物，奢華程度可謂貧窮限制了想像，比起香港三房豪宅還要貴！

真人騷節目中，Stephen與太太Deborah在畫廊舉行派對慶祝結婚10周年，事前Stephen與太太到名店揀選華麗晚裝。

Deborah即場穿上一條價值26,500美元（約20.7萬港元）的粉紅色鴕鳥毛晚裝，向來鍾情粉紅色的洪太一試便愛不釋手，還有多一條價值13000美元（約10萬港元）的水晶晚裝，作為愛妻號的Stephen毫不猶豫結帳，絕對是寵妻狂的佼佼者！

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送90卡彩鑽手鏈冧太太

30萬元晚裝裙也不算甚麼，Stephen還給愛妻送上大驚喜。他蒙上Deborah雙眼，帶她走到一間高級珠寶店，原來早已為太太準備了一條90卡彩鑽手鏈作結婚周年禮物，估計價值逾1300萬港元，比起Stephen擁有的3部勞斯萊斯還要昂貴。

Stephen藉著結婚10周年送上一顆巨型鑽石，再次向太太求婚：「這是我們的十周年紀念，過去十年有你的陪伴是我的福氣，你願意再跟我結一次婚嗎？」Deborah聞言感觸流淚，有一位如此寵愛自己兼且富裕的丈夫，相信這是不少女士夢寐以求的生活。

▲ （Instagram圖片）

究竟洪永時是誰？

現年63歲的洪永時（Stephen）於1981年洛杉磯南加洲大學畢業，擁有工商管理碩士學位，曾為「路易十三集團」（現改名為南岸集團）主席。

其父早年白手興家在香港投資地產而暴富，2012年「殼王」陳國強旗下的保華建業斥資20億元，向Stephen購入澳門路氹金光大道地皮，有指曾向外宣稱將會經營賭場，股價爆升，故被封為「澳門大亨」之稱。

▲ （Instagram圖片）

他曾一口氣與勞斯萊斯總公司定製30輛的加長版幻影汽車而轟動全球，創下該品牌歷史以來最大筆訂單。可是最後Stephen賭場夢碎，2018年辭去集團聯席主席兼執行董事職務，更以2,400萬元低價售出勞斯萊斯作套現。

不過相隔多年似乎東山再起，Stephen與太太Deborah目前定居美國紐約，報稱擁約31億港元身家，生活富泰。

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至於洪太Deborah，來自墨西哥的她修讀法律系出身，同樣家境富裕。

讀大學時已任職模特兒，畢業後在香港邂逅了現任丈夫Stephen Hung，拍拖兩年後成為其第四任妻子。

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