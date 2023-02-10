【撤銷隔離令】港女1個原因自願竹篙灣檢疫　睹婆婆隔離期屆滿求繼續留營

▲ 港女1個原因自願竹篙灣檢疫，睹婆婆隔離期屆滿求繼續留營。

政府1月30日起撤銷隔離令，在竹篙灣檢疫中心內的確診者相繼離開。不過，仍有患者自願在營內檢疫。近日有女網民分享，指自己在上月底確診，入住竹篙灣營隔離，至本周一（6日）才離開。

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憂傳染家中長者繼續留營

該名女網民在Facebook群組「竹篙灣檢疫生活關注組」中發文指，因確診新冠病毒於於1月28日入住竹篙灣檢疫中心。不過政府1月30日起撤銷隔離令，她表示，隔離期間每天都收到職員電話，通知可以離開，

提示你可以走，十點幾有車，證明你起碼聽到電話，因為如果有啲人暈咗，喺入面就聽唔到電話㗎嘛。

但由於檢測仍未轉陰性，她擔心傳染同住的老人家，因此希望選擇留在營內，「我問佢可唔可以繼續留低，佢話我哋1月30號前入去嘅會有酌情權可以繼續住跟返以前個標準」。

她亦分享在隔離期間的膳食，表示有幸品嚐了3次「竹篙灣名物」雞髀飯，又指期間電視故障，獲職員安排更換，對此表示十分感謝。

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隔離10天終離營

至本周一（6日），事主在營內隔離10天，快速測試終於呈陰性，因此決定出營，她在乘搭旅遊巴時聽到，有位婆婆表示「要趕佢走」，她向職員提出想留低，「收線幾分鐘打畀佢就話佢可以留」。

事主說，公司要求員工核酸檢測呈陰性才可以上班，因此出營後，她接受核酸檢測，惟結果顯示陽性，故租住兩晚酒店，「真係唔敢返屋企呀，最多喺街瞓」，直至8日，她再次發文，指核酸終於呈陰性。

竹大生攞畢業證書了，感謝竹大呢幾日畀我溫飽！感謝各位工作人員！

不少網民看完貼文後，都恭喜事主「畢業」，又分享自己的隔離經歷。點擊下圖看網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣