【黃昏戀】67歲Bill Gates離婚2年傳熱戀中　與甲骨文CEO遺孀親密睇網球賽

▲ Bill Gates傳與甲骨文CEO遺孀熱戀中。

67歲微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）在2021年離婚後，近日傳出與科技軟件公司甲骨文已故行政總裁的遺孀寶拉（Paula Hurd）發展「黃昏戀」，有報道指兩人已拍拖1年，並兩度被拍到一同觀賞網球賽，不過目前比爾蓋茨尚未回應。

據英國《每日郵報》報道，現年60歲的寶拉曾是科技行政高層，現為活動策劃人及慈善家，她與甲骨文軟件集團CEO馬克賀德（Mark Hurd）於1990年結婚，是馬克的第二任妻子，兩人育有兩名女兒。馬克在2019年因癌症病逝，終年62歲，當時估計他的身家有逾5億美元（約39億港元）。

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微軟創辦人與甲骨文CEO都是矽谷的知名人物，雙方亦有交集，因此蓋茨和寶拉早已相識，而且兩人都熱愛網球。早於2015年，蓋茨和寶拉就在加州印第安泉網球公開賽同框，當時寶拉與丈夫馬克坐在上排，蓋茨與友人坐在下排。

去年3月的網球公開賽中，媒體已拍到兩人並肩而坐，甚至有頭靠頭、笑著聊天的親密照。而在今年1月，有媒體亦拍到蓋茨與寶拉在澳洲墨爾本一同觀看澳洲公開賽男單決賽，並於悉尼的海港大橋附近欣賞美景，參觀著名的歌劇院。有知情人士爆料指，這段「黃昏戀」超過1年，形容兩人形影不離，

寶拉總是被描述為「神秘女人」，但在他們的圈子裡，這段浪漫關係並不神秘。

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在他們同遊澳洲後數天，蓋茨在採訪中承認，他對離婚後再次約會持開放態度。他日前接受英國BBC訪問被問到「想再度找到愛情嗎？」，他果斷回答，

當然，我不是機械人。

曾連續13年蟬聯全球首富的蓋茨，去年的淨資產約為1140億美元，位列全球富豪榜第4位。他在去年7月宣布，計劃將其大部分資產捐到他和前妻創辦的慈善組織「比爾及梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation），並表示「我將會從全球富豪名單中掉下來，並最終消失。」

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蓋茨與前妻梅琳達（Melinda Gates）在2021年離婚，結束27年婚姻。兩人育有2女1子，在世人眼中是模範夫妻，一直表現恩愛，他們的離婚消息令人震驚。當時蓋茨在社交媒體發表聲明，表示經過深思熟慮，並為婚姻關係做了大量工作後，他與太太梅琳達決定終止婚姻。

我們不再相信可以夫妻身份共同成長，希望為家庭尋求空間和私隱，並開始探索新生活。

兩人離婚後，蓋茨首度承認婚外情，事發於2000年，出軌對象為公司女下屬。有知情人士亦指出，蓋茨多次約會公司女員工。另有媒體翻查蓋茨昔日訪問，發現蓋茨還有一名紅顏知己，就是前女友溫布萊德（Ann Winblad）。蓋茨在與梅琳達求婚前，曾徵求前女友同意，他更直言與梅琳達有協議，讓他每年可跟前女友度假。

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責任編輯：王明芳