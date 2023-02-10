【癌症殺手】男子5天沒排便　醫生伸指一摸碰到5cm腫瘤

▲ 男子5天沒排便，醫生在進行「肛門指診」期間，碰到5cm腫瘤。

長期便秘可能要小心，台灣一名年約80歲的男子，因5天沒有排便而去求醫，醫生為其進行肛門指診，結果一摸就發現一顆表面不規則的腫瘤，在離肛門口5cm處，用食指就可摸到。醫生提醒大腸癌有7大症狀，為了降低發生大腸癌的機率，定期健康檢查及飲食清淡也很重要。

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台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學，日前在Facebook專頁分享一宗案例，指數天前有一對年約80歲左右的老夫妻來求診，要求安排無痛胃腸鏡檢查。因考慮到男病人年歲已高，詹醫生就請護士率先安排病人看診。

這名80歲的老先生看診期間表示，自己已5天沒有排便，在求醫前已率先去急診做過緊急處理，依然沒有改善，希望能儘快找出病因。在診所花了一些時間問診及理學檢查後，詹醫生為男病人進行「肛門指診」，結果發現一顆表面不規則的腫瘤，在距離肛門口5cm的位置，用食指就能摸到。

詹醫生評估，這種狀況應該是直腸腫瘤造成的嚴重阻塞，於是馬上轉介病人繼續求醫。詹醫生表示，大腸癌可透過3種方式進行檢查，最清楚是用大腸內視鏡檢查；也可透過電腦斷層，核磁共振檢查；至於肛門指診，則只能發現直腸癌。

以下是大腸癌會出現的7種症狀：

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詹醫生提醒，燒烤類食物一旦進食過量，大腸就很容易出現瘜肉。為了降低發生大腸癌的機率，除了基因檢測、定期的健康檢查之外，最重要是飲食清淡（多食蔬果）、規律的作息和保持良好心情，就能維持健康體魄。

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責任編輯：羅嘉欣