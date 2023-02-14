【成功路】邨校插班喇沙級二變尾二　Patrick Sir3倍時間讀書從公屋跳入豪宅

▲ Patrick Sir小一至小三讀邨校，小四插班入喇沙，他由全級第二跌到全級尾二，用一年時間花3倍溫習時間，成功追返入精英班，勁！

來自貧困家庭的Patrick Sir(林溥來），自小知道「知識改變命運」，脫貧要靠發奮讀書。童年時一家六口居住橫頭磡200呎公屋，幼小讀屋邨學校聖博德，全級考第二，後來被神父撰寫推薦信，成功考入喇沙小學，插班讀四年班，由天堂跌落地獄，為追成績，他用3倍時間溫習，一年內由輔導班躍升精英班。

Patrick Sir捱出頭來，他除了在幕前主持及演出外，更開辦教育中心、私立幼稚園，瓣數多多，收入更多，2019年斥資3千萬購入大圍3千呎豪宅，苦盡甘來！

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Patrick Sir曾在節目《開卷》分享好書《請照顧我媽媽》，書中的故事觸動了他的淚線，令他憶起昔日媽媽為照顧4兄弟，放棄了一切，

我媽媽仲健在還很健康，成日幫忙看顧BB，我同媽媽感情很好，父母搵錢好艱難，媽媽在一間狹窄嘅小屋照顧我哋四兄弟，亦都打理得井井有條，又睇到父母為咗家庭放棄好多，冇娛樂慳使費，我媽經常講，我哋幾兄弟出世，多年來都未入過戲院睇一場戲！。

自小有生意頭腦

看到父母賺錢辛苦，Patrick Sir發奮讀書，希望知識改變命運，想早日脫貧，並會留意周遭的事，發掘商機，

我細個都想脫貧，咁多人住喺比較細嘅公屋，環境唔係咁好，要脫貧唔容易，所以細細個成日都會諗方法，諗將來大個咗點樣做，或者會睇多啲周邊發生嘅事，『原來呢啲搵到錢㗎喎！』我由細到大都慣咗呢個模式，我去邊、接觸乜嘢，都會諗吓人哋個運作係點，點樣可以做好啲搵更多嘅錢！我發覺我見乜嘢都係見到一盤生意，個腦就喺度諗！

Patick Sir稱，爸爸教得很好，會為他們製造良好的讀書環境，他與兩個哥哥讀書叻，二哥畢業後當了醫生，他則從事教育工作，

爸爸好用心去製造一個讀書環境俾我哋，爸爸係知識份子，佢唔能夠變得有錢係際遇問題，我眼中佢好叻，識好多嘢，如果有睇一本書《富爸爸‧窮爸爸》，佢當裡面嘅窮爸爸，都唔係唔叻㗎！教授嚟添…不過同變有錢係兩件事。

林父灌輸4書5經

林父會為兒子訂立時間表，食完飯休息一會就熄電視，一齊睇書、做功課，更經常跟兒子分享知識，

爸爸嗌我BB，『BB過嚟，坐我隔離…』就會講佢自己睇咗嘅嘢，佢唔理我哋幾大，可能我只係小學，但佢同我講易經、論語、聖經，講好多嘢俾我聽，我覺得其實我入咗好多嘢，當時明唔明都好，依家諗返好有用。

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從邨校走到喇沙的辛酸

從屋邨學校走到傳統名校喇沙，Patrick Sir的求學時期比一般人辛苦，為了追上同學的水平，他花3倍時間用功溫習，

我讀聖博德幼稚園，喺橫頭磡，即是依家嘅樂富，我哋就喺嗰度住，我哋落樓下就係幼稚園，讀完之後就上附屬小學，就係聖博德小學，我哋幾兄弟都喺度讀，我一至三年班嘅成績都唔錯，全級考第二，我爸識一位神父，佢就幫我哋寫信，我就嘗試去考插班。

Patrick Sir在小學三年班的暑假去了喇沙考試，至今仍歷歷在目，清楚記得考試情況，

帶我去考試嗰位馮校長，好respectable嘅校長，仲記得馮校長帶我入去校長室附近考，行嗰條路好靜，自己喺度做卷，俾我考到喎！我4年班就入咗喇沙小學。

兩間不同的小學，水平有很大的距離，Patrick Sir入讀喇沙後即受到打擊，

我一入去都有啲打擊，我由全級第二變全級尾二，天堂跌到落地獄…我用咗大約1年時間去追，我唔係唔識讀書唔勤力，係因為個水平唔同，喇沙用好多英文，我哋屋邨學校，英文水平一定無咁好，但唔代表我嘅邏輯，我學嘢唔識，所以我入到去最辛苦係英文。

獲老師鼓勵再發奮

當年英文水平不太好的Patrick Sir，慶幸獲一位老師鼓勵，贈予一些方法令他成功急起直追，

佢知道我插班入嚟，亦知我以前考全級第二，我仲好記得佢講嘅肺腑之言，『你好叻入嚟，點解嚟到咁渣！』我就講俾佢聽英文嘅問題，佢就好好，俾啲方法我，同教我點樣去追，我有時去學校講talk都會分享，就係你要追，如果你靠勤力，嗰個勤力係點勤力呢？依家名校嘅學生唔會唔勤力，但人哋已經喺呢個高位，我喺呢個低位，大家一齊勤力，人哋一倍，我要三倍先追到，同埋我邊有咁多時間呢？我就化做習慣喇！當一啲嘢化咗做習慣，你就唔辛苦，咁我做咗都唔覺。

久而久之，Patrick Sir用了好多方法去應付英文，尤其是好深的英文默書，

以前用walkman錄音，自己錄完play俾自己聽，自己幫自己默，我媽唔識英文，佢唔可以好似其他家長咁幫個仔默書，要用好多方法同付出先有成效㗎！我4年班編咗去喇沙嘅輔導班，即係全級裡面偏渣嘅，但五年班我已經入到精英班。

問到Patrick Sir當年讀小學時有否補習？他提高聲調說：「補習？我窮到燶呀！我幫人補習賺錢呀，我好早就出嚟補習，就係為咗賺錢。」

林父英文好叻，但日日返工，只有間中在家才能指點一下，

我哋要靠自己，學校都有教，要自己記實，講真嗰句，學生想叻，最緊要『你上堂專心得㗎喇！』我由細到大都有一個理念，因為我想玩唔鍾意拖，最好快啲做晒功課可以早啲玩，有好多人上堂唔專心，放學要補習，咁不如我上堂好專心，快啲學識，快啲做好功課，我就可以好早去玩，所以以前我哋成日出去打波，我爸好鼓勵我哋運動，四兄弟成日去附近嘅聯合道公園打籃球，我發覺做嘢係要有效率嘅。

喇沙令他大開眼界

入到喇沙令Patrick Sir大開眼界，見識不少，他更笑自己是「大鄉里」，

我係入到喇沙小學，先知道呢個世界有工人姐姐，哈哈！我直頭未見過，真係大開眼界，咩叫旅行、搭飛機，全部都冇試過，有朋友仔請我去佢屋企嘅生日party，我仲記得上到去，嘩！間屋可以咁大㗎！張枱咁靚嘅，我嗰時真係大鄉里。

雖然與同學天壤之別，但樂觀的Patrick Sir沒有因自己家貧而不開心，

心理上人哋著NIKE我著白飯魚，其實你想像一個原始人，你俾一對名牌Nike同白飯魚，佢都唔知㗎！佢都唔知個分別，兩對都係鞋，其實細路仔好純真，當然潛移默化下，同學仔好多童言無忌，『我呢對名牌嚟，幾多錢呀！』你會開始知道名牌，我都有牌子㗎！我仲記得叫帆船牌，好出名出白飯魚，踢波好好踢，渣啲咪渣啲囉！個鞋底冇air，人哋有air係防震，我冇air咪冇air…

同學著Nike，Patrick Sir著白飯魚，但他竟自得其樂，將它變成獨一無二的波鞋，

我仲創咗用水筆畫白飯魚，幫自己畫個勾㗎！後尾仲成為焦點，『啲人話好正！』你夠唔夠膽畫自己對鞋吖！名牌佢又唔夠膽畫，我就任畫，哈哈…

Patrick Sir知道家裡的經濟狀況，不會因為「人有我有」，要求父母給他買Nike，

我好細個已經清醒，知道窮，知道冇㗎喇！唔會去要求，我諗我唯一有要求，就係想去文具店，我仲記得細個有個口頭禪，我幼稚園、小一，我爸都會定時帶我哋去文具店，問我哋想買啲咩？我會周圍望，口頭禪就係『想買啲嘢！我要買啲嘢！』其實就係唔知買乜嘢，所以我嗰時買得最多就係本畫簿，嗰本畫簿好勁，出咗好多年，我覺得好正，好大版，可以畫嘢。

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中三補習開始儲第一桶金

Patrick Sir就讀中三便開始替鄰居補習，慢慢儲起第一桶金，

儲錢開補習社，我畢咗業都冇打過工，我一路keep住補習，我差唔多冇停過，由中三到大學都上門幫人補習，我去到大學就好變態，癲咗…一日補幾個，嗰啲錢除咗幫自己生活，阿爸阿媽俾得唔多零用錢，靠補習support住自己，第一桶金我唔係好記得幾時，之後我喺喇沙利道租咗個大約百零呎嘅細房，係一個住宅舊樓單位，開始做我嘅教育中心，淨係幫返我啲喇沙師弟補習，改個名叫「La Salle Workshop」，上門補習嗰啲學生，我叫佢落嚟，由嗰時開始會儲錢同投資。

投資有道

Patrick Sir首樣投資是教育中心，賺到錢就買股票同基金，初初接觸難免有損手，

全部輸嘅都一定係人哋介紹你買嗰啲，永遠都係，自己做研究嗰啲全部都幾ok，我都有啲眼光，因為我幾細心睇，但人有時會有個貪念，個貪念就係睇住自己嗰啲增長，但有人俾個number你，話俾你聽我識嗰個老細，話呢隻嘢遲啲會升…，我會憧憬，正喎！有機會喎！好似話一收購，5倍10倍，嗰啲變晒仙股，我都仲未賣，後期我就真係靠自己好認真咁長線投資，投資落自己生意，投資俾自己，我覺得投資俾自己好緊要。

賺到錢後，Patrick Sir開始投資物業，細屋搬大屋，2019年更一擲3千萬購入大圍3千呎豪宅，屋內設有一個無敵圖書閣，

人要向上望，我唔係特登要搬大屋，適合就ok，好多人見到我屋企個超大圖書閣，其實我攞嚟自肥嘅，完全同我仔冇關，因為裝修完之後個仔都未出世，我哋搬入去新屋時，唔expect有Preemo(林若嘉)，裝修好晒，拆晒啲房，我哋幾乎冇房，諗住兩個好正，跟住就有咗，因為我好多書，我由細到大都好想屋企有個好靚嘅書櫃，難得搬屋，真係想自我感覺良好，好開心，我好鍾意嗰度。

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培養兒子閱讀習慣

Patrick Sir愛閱讀的習慣，遺傳了1歲多的兒子，他又大讚太太關宛珊教得好，

其實呢個真係潛移默化，媽媽又教得好啦！小朋友鍾意睇書，你一定要有啲方法，要好多方面配合，第一；佢眼見好多書，第二；佢眼見家長會睇書，你有冇留意家長想小朋友睇書，自己係唔睇書，我想講呢個係重點，細路仔有句叫「monkey see monkey do」，馬騮見到乜，見到先會做，我都見唔到你做，但你又叫我做，第三；就係佢睇書，你唔可以話『你睇啦！』開頭你一定要陪佢睇，要變成睇書係幾好玩，所以呢樣媽媽做得好，小朋友求其篤一本，都會坐低好認真同佢去講解，個小朋友聽兩句走咗去都唔會心急，等佢捉返過嚟又講過，做父母呢方面一定要put effort…

Patrick Sir投身教育工作多年，太太很放心將兒子學習路上全權交給他，

我老婆同一般媽媽分別好大，佢乜都冇理，因為佢交晒俾我，揀學校全部唔理，對我嚟講，我唔係睇重得咁緊要，我自己做教育，嚴格嚟講教好一個小朋友嘅方法係小朋友唔返學都學到嘢，阿爸阿媽識教，或者阿爸阿媽識教到佢點去學嘢，如果一個人係識自己搵知識學，使乜去邊到學啫！學校其實做乜呢，學校當然學到嘢啦！學校建立群體生活，同人相處溝通技巧，社交，享受校園生活，喺我眼中學校係咁嘅媒介，你唔係入到名校一定會變叻仔，名校都好多讀唔成書，可能佢唔識學習呢，學校係製造一個環境俾佢好似一個小社會咁，開始接觸人，接觸老師，學識乜嘢叫尊重，學識乜嘢叫知識、溝通…

Patrick Sir是國際幼稚園Galilee International School的創辦人兼總校監，21個月大的Preemo，也打算在此上playgroup，而兒子的小學及中學則寄望可以跟他一樣入讀喇沙，「我內心有一定嘅情意結」，不過他強調要因材施教，最終都要看兒子性格而定。

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責任編輯︰王明芳

場地提供：Mini Hotel @中環