【逆轉人生】靠父母執垃圾做清潔工養大　泰國環球小姐從不自卑選美改變命運

▲ 泰國環球小姐Anna Sueangam-iam不因自己出身寒微而自卑。（facebook圖片）

我們無法改變出生，只能靠自身努力改變將來。24歲的泰國環球小姐Anna Sueangam-iam除了擁有絕美姿色外，其成長背景亦為人談論。Anna曾大方分享父母靠執垃圾及做清潔工來養大她，但她從不因自己出身寒微而自卑，反感激父母養育之恩。她長大後透過選美而改變命運，可以令雙親生活無憂。

綜合外國傳媒報道，Anna Suengam-iam於去年舉行的泰國環球小姐比賽中勇奪冠軍，今年1月她代表泰國參加在美國新奧爾良市舉行的環球小姐比賽。雖然最終由代表美國出戰的菲律賓裔美籍佳麗加R'Bonney Gabriel奪得后冠，但Anna在比賽上的戰衣卻成為全場焦點，這襲晚裝由罐鋁拉環及Swarovski造成，穿在她身上性感又美麗，散發自信美。

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從垃圾堆執玩具

Anna的家庭故事再次掀起熱話，她過去毫不掩飾地告訴傳媒，她的父母在曼谷執垃圾及當清潔工，而她小時候的大部分玩具都是父母從垃圾中執來修理的。她指自己沒有機會好像其他孩子般玩耍，因為父母通常在凌晨2時離開家工作，直至晚上7時才回家睡覺。她唯一有機會走出家門外出，就是跟爸爸一起乘坐垃圾車。

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由於父母忙於工作賺錢，Anna從小由祖母照顧，靠民眾施捨給僧侶的食物長大。她在童年和青少年時期，受祖母薰陶而認識佛教。在成為2022年泰國環球小姐前，她參加過許多選美比賽，並贏得了一些獎項，當時她的夢想是參加泰國環球小姐比賽，結果她夢想成真。

大學一級榮譽畢業

Anna深信不論起跑線如何，任何人都有可以成功，只要他們有夢想並自信地追求夢想。她以自身經歷鼓勵別人︰

希望我的故事能夠激勵那些貧窮或認為自己沒有前途的人，不要失去希望。

事實上，她具備選美冠軍的條件，美貌與智慧並重。2020年，Anna以一級榮譽畢業於泰國農業大學（Kasetsart University），獲得文學學士學位，當時她在社交平台分享與媽媽拍攝的大學畢業相，寫道「因為這個人，我畢業了。」她強調除了要勇敢追夢外，更重要的是要好好學習。

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責任編輯︰王明芳