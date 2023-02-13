【殘影空間】姜皓文屢演沉重角色失眠10年　鄧麗欣蔡瀚億遇負能量：觀照心態再檢討

▲ Stephy、BabyJohn及姜皓文齊齊受訪。

「如果殺人無罪，咁你會唔會殺人？」《殘影空間》

由鄧麗欣（Stephy）、姜皓文及蔡瀚億（BabyJohn）主演的電影《殘影空間》，透過連串駭人聽聞的血探討人性本善或惡。鄧麗欣、姜皓文及蔡瀚億接受TOPick專訪分享拍攝難忘事及現實中梳理情緒的出口。

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鄧麗欣拍劇累積負能量致胃痛

戲中，鄧麗欣飾演法醫精神科醫生徐曉靜，她天生擁有特殊能力可深入兇手的潛意識尋找真相，但同時她個人卻藏有很多不可告人的秘密。

Stephy表示拍攝前曾看很多真實紀錄片，了解作為法醫要如何與罪犯溝通。

她又直言整套電影都很大挑戰：「我與黑哥（姜皓文）接觸不同的案件，有很多震撼我的事，而且我擁有超能力進入別人的潛意識空間，會了解很多人性的陰暗面，有很多畫面都好深刻。加上我角色本來與爸爸也有很多問題，累積了很多負面情緒，最後有場戲與爸爸拍得很辛苦，拍到胃痛。」

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姜皓文屢演沉重角色失眠10年

而BabyJohn飾演的張老師因飽受家長投訴，為了學生前途著想，他決定於學生表演日時以激進手法「槍斃家長」。

他指出角色最難是要體會恨：「我都是一個負面的人，但我會以一些方式平衡心情或轉化正向，為負面找出口。但角色會用一個好可悲的方式處理，我要說服自己這個方法是合理很難。」

飾演警察何順發的姜皓文是單親爸爸，他表示從演生涯中演過不少沉重角色，所以不會難以掌握。

反而是近10年中，因受工作壓力影響長期失眠：「沒有一晚睡得好，有積在一起的工作壓力，也有自己給自己的壓力，很難舒緩，試過很多方法也無用，試過出埠工作更甚，凌晨4時睡覺，6時便起床工作。」

他又表示每個演員也會有抽離不到角色的經歷：「拍的時候是不會察覺，但原來真的會不經不覺下掉了下去。」

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「殺人」的反思 為情緒找出口

談到電影中最深刻的一句對白，Stephy想起「如果殺人無罪，咁你會唔會殺人？」

她表示此句說話值得深思：「若殺人真的無罪，很難想像世界會變成怎樣？」

而BabyJohn就有此番看法：「當你恨人後殺人，其實殺了人也有承擔，你的個人狀態會不斷回想殺人那刻的痛苦，即使無罪亦會有後悔。」

▲ （黃建輝 攝）

不過，再大的壓力也要為情緒找一個適當的出口。

Stephy稱每個人舒壓都有合適的方法：「若你不知道自己因何事困擾就要先找回問題所在，很多時會轉牛角尖因為總把自己看太重，又會不斷要求別人，但其實應該放下自我，觀照自己的心態與身體。」

她續指：「外人其實是幫不到手，除了是精神病或情緒病等，其實最後的出口都是靠自己，心裏的一扇窗要靠自己打開。」

此外，BabyJohn則謂：「香港人很多煩惱，沒有給自己時間觀照。做演員的好處是我可以經常回顧檢討，雖然會經常徘徊迷失與挑戰自我之間，但正因為可以進入不同狀態，也可以看回自我。我很慶幸我是演員，因為我可以治療自己。」

記者：陳家瑩

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