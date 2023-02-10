  • 23°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公屋裝修】230呎公屋間出3房神裝修　師傅用盡空間：一部冷氣全屋夠涼

親子 16:17 2023/02/10

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

有裝修師傅為一間230呎公屋間出3房，用盡每一吋空間，更只需一部冷氣全屋夠涼。

香港寸金尺土，港人要在蝸居中用盡每吋空間。最近有資深裝修師傅拍片分享經驗，成功為一間僅200多呎的公屋單位間出3房，麻雀雖小，五臟俱全，廚房廁所設備應有盡有，房間收納空間足夠，幾乎用盡每一吋空間，更只需靠一部冷氣涼透全屋，難怪獲網民大讚「係裝修界傳奇」。

最新影片推介︰

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】公開核心重地分享價值不菲收藏　黑膠收藏家親授唱片保值+保存心得

資深裝修師傅黃師傅最近上載一條影片到其YouTube頻道，分享一個230呎公屋單位的裝修專案，戶主是一名2孩爸爸，希望為其蝸居間出3間房，讓爸爸和2名小朋友都各有私隱空間。

從影片中可見，單位以白色為主，加上採用透光材料，令空間感更大。黃師傅用盡每吋空間間出3房，且客廳和開放式廚房開揚，廁所空間不大，但仍做到乾濕分離，設備齊全，令網民不禁讚嘆該單位的裝修。

一入門見到屋內環境光猛，3間房在左右兩旁。（影片截圖）

裝修費埋單30萬元

至於重點的3間房，雖然爸爸的房間僅一張床位大，沒有行路的空間，但床頭位置卻有不少收納櫃，還有衣櫃掛衫。而對面兩間小朋友房的間隔一樣，中間有衣櫃連接兩房，小朋友可以一齊擺衣服，而上格床下面是書桌，附有樓梯收納櫃，天花板上亦間出收納櫃。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

而冷氣機位置也經過特別設計，黃師傅在客廳上方設有一部2匹冷氣機，並在3房上加設抽氣扇，可以抽冷空氣入房，且增加空氣流通。而整個裝修費埋單30萬元，戶主也對設計感到滿意。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

網民讚神級設計空間用到盡

不少網民大讚師傅的設計用心，麻雀雖小，五臟俱全，簡直是神級設計，「230呎做3間房真係計到盡啦，每人有自己空間已經好好」、「仔仔房仲有埋工作枱，廳廚房洗手間，神級設計」、「230呎有三房又有這麼大的廚房。啲房雖然細，但是還有書台和衣櫃。......已經完成了不可能的任務」等。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風
13:56 2023/02/02
【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風
【懷舊租盤】沙田第一城327呎放租1.2萬　網民嘲裝修似懷舊公屋︰送鎖車服務
11:58 2022/12/03
【懷舊租盤】沙田第一城327呎放租1.2萬　網民嘲裝修似懷舊公屋︰送鎖車服務

你可能感興趣

【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風
13:56 2023/02/02
【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風
【懷舊租盤】沙田第一城327呎放租1.2萬　網民嘲裝修似懷舊公屋︰送鎖車服務
11:58 2022/12/03
【懷舊租盤】沙田第一城327呎放租1.2萬　網民嘲裝修似懷舊公屋︰送鎖車服務
家庭關係 家居 公屋 裝修設計 網絡熱話 YouTube

最高瀏覽

【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
16:29 2023/02/09
【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖
12:52 2023/02/09
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖