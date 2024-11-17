  • 23°C
香港時間：20241117日 (日) 09:49

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公屋裝修設計｜230呎公屋間出3房神裝修　師傅用盡空間：一部冷氣全屋夠涼

家事百科

撰文： 林綺玲

發布時間： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

有裝修師傅為一間230呎公屋裝修間出3房，用盡每一吋空間，更只需一部冷氣全屋夠涼。

【公屋裝修設計/200呎公屋】香港寸金尺土，港人要在蝸居中用盡每吋空間。最近有資深裝修師傅拍片分享，成功為一間僅200多呎的公屋單位間出3房，麻雀雖小，五臟俱全，收納空間充足，幾乎用盡每一吋空間，更只需靠一部冷氣涼透全屋，獲網民大讚「係裝修界傳奇」！

公屋裝修設計｜230呎公屋間出3房

資深裝修師傅黃師傅最近上載一條影片到其YouTube頻道，分享一個230呎公屋單位的裝修專案，戶主是一名2孩爸爸，希望為其蝸居間出3間房，讓爸爸和2名小朋友都各有私隱空間。

神級公屋裝修設計｜一入門見到屋內環境光猛，3間房在左右兩旁。（影片截圖）

公屋裝修設計｜開放式廚房 廁所乾濕分離

從影片中可見，單位以白色為主，加上採用透光材料，令空間感更大。黃師傅用盡每吋空間間出3房，且客廳和開放式廚房開揚，廁所空間不大，但仍做到乾濕分離，設備齊全，令網民不禁讚嘆該單位的裝修。

點擊圖片放大
+8
+7

公屋裝修設計｜3房打造多個收納櫃

至於重點的3間房，雖然爸爸的房間僅一張床位大，沒有行路的空間，但床頭位置卻有不少收納櫃，還有衣櫃掛衫。而對面兩間小朋友房的間隔一樣，中間有衣櫃連接兩房，小朋友可以一齊擺衣服，而上格床下面是書桌，附有樓梯收納櫃天花板上亦間出收納櫃

客廳收納術｜一家人執屋斷捨離常起爭執？　收納師教3個整理術打造舒適客廳

最新影片推介︰

公屋裝修設計｜一部2匹冷氣機涼全屋

而冷氣機位置也經過特別設計，黃師傅在客廳上方設有一部2匹冷氣機，並在3房上加設抽氣扇，可以抽冷空氣入房，且增加空氣流通。而整個裝修費埋單30萬元，戶主也對設計感到滿意。

點擊圖片放大
+7
+6

網民讚神級設計空間用到盡

不少網民大讚師傅的設計用心，麻雀雖小，五臟俱全，簡直是神級設計，「230呎做3間房真係計到盡啦，每人有自己空間已經好好」、「仔仔房仲有埋工作枱，廳廚房洗手間，神級設計」、「230呎有三房又有這麼大的廚房。啲房雖然細，但是還有書台和衣櫃……已經完成了不可能的任務」等。

更多【家事百科】家居裝修設計：

居屋裝修︱280呎居屋單位慳盡地方間兩房　兩招增大空間感秘技埋單呢個數

公屋裝修｜140呎納米公屋細如泊車位大門到床僅10步　設計師教3招增空間感變大屋

公屋裝修｜363呎柴灣公屋大改造間出4睡房　1個設計被網民批「似瞓木箱」

工人房｜獨立別墅建超細工人房得1張床　空間狹窄慘過瞓棺材網民：坐監都好過佢

家居收納｜張茆教衣櫃收納法曝光家居設計 　千呎豪宅走簡約風擁綠悠悠花園

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

家居收納｜張茆教衣櫃收納法曝光家居設計 　千呎豪宅走簡約風擁綠悠悠花園
14:00 2024/11/02
家居收納｜張茆教衣櫃收納法曝光家居設計 　千呎豪宅走簡約風擁綠悠悠花園
居屋裝修︱280呎居屋單位慳盡地方間兩房　兩招增大空間感秘技埋單呢個數
10:58 2024/09/11
居屋裝修︱280呎居屋單位慳盡地方間兩房　兩招增大空間感秘技埋單呢個數
公屋裝修｜363呎柴灣公屋大改造間出4睡房　1個設計被網民批「似瞓木箱」
16:32 2024/06/26
公屋裝修｜363呎柴灣公屋大改造間出4睡房　1個設計被網民批「似瞓木箱」
公屋裝修｜140呎納米公屋細如泊車位大門到床僅10步　設計師教3招增空間感變大屋
16:48 2024/06/13
公屋裝修｜140呎納米公屋細如泊車位大門到床僅10步　設計師教3招增空間感變大屋
公屋裝修｜富蝶邨住戶被揭擁1件名貴電器　網民質疑是「公屋富戶」：查下佢家底
14:40 2024/08/28
公屋裝修｜富蝶邨住戶被揭擁1件名貴電器　網民質疑是「公屋富戶」：查下佢家底
靚太安樂窩｜林子超600萬新居花$34萬裝修　自行設計打造歐美簡約風格
19:35 2024/08/20
靚太安樂窩｜林子超600萬新居花$34萬裝修　自行設計打造歐美簡約風格

你可能感興趣

家居收納｜張茆教衣櫃收納法曝光家居設計 　千呎豪宅走簡約風擁綠悠悠花園
14:00 2024/11/02
家居收納｜張茆教衣櫃收納法曝光家居設計 　千呎豪宅走簡約風擁綠悠悠花園
居屋裝修︱280呎居屋單位慳盡地方間兩房　兩招增大空間感秘技埋單呢個數
10:58 2024/09/11
居屋裝修︱280呎居屋單位慳盡地方間兩房　兩招增大空間感秘技埋單呢個數
公屋裝修｜363呎柴灣公屋大改造間出4睡房　1個設計被網民批「似瞓木箱」
16:32 2024/06/26
公屋裝修｜363呎柴灣公屋大改造間出4睡房　1個設計被網民批「似瞓木箱」
裝修設計 公屋 3房 家居 家庭關係 YouTube

最高瀏覽

飲食情報｜GREAT FOOD HALL全新面貌登場 陳凱琳夥主廚展廚藝
飲食情報｜GREAT FOOD HALL全新面貌登場 陳凱琳夥主廚展廚藝
港產片｜《破·地獄》突破4000萬票房　團隊今明兩天請入場觀眾食雪糕【附換領詳情】
港產片｜《破·地獄》突破4000萬票房　團隊今明兩天請入場觀眾食雪糕【附換領詳情】
迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號2025年首航房價公開　設7大主題區+海上最長過山車【房型/設施/價錢】
迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號2025年首航房價公開　設7大主題區+海上最長過山車【房型/設施/價錢】