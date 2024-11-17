公屋裝修設計｜230呎公屋間出3房神裝修　師傅用盡空間：一部冷氣全屋夠涼

▲ 有裝修師傅為一間230呎公屋裝修間出3房，用盡每一吋空間，更只需一部冷氣全屋夠涼。

【公屋裝修設計/200呎公屋】香港寸金尺土，港人要在蝸居中用盡每吋空間。最近有資深裝修師傅拍片分享，成功為一間僅200多呎的公屋單位間出3房，麻雀雖小，五臟俱全，收納空間充足，幾乎用盡每一吋空間，更只需靠一部冷氣涼透全屋，獲網民大讚「係裝修界傳奇」！

公屋裝修設計｜230呎公屋間出3房

資深裝修師傅黃師傅最近上載一條影片到其YouTube頻道，分享一個230呎公屋單位的裝修專案，戶主是一名2孩爸爸，希望為其蝸居間出3間房，讓爸爸和2名小朋友都各有私隱空間。

▲ 神級公屋裝修設計｜一入門見到屋內環境光猛，3間房在左右兩旁。（影片截圖）

公屋裝修設計｜開放式廚房 廁所乾濕分離

從影片中可見，單位以白色為主，加上採用透光材料，令空間感更大。黃師傅用盡每吋空間間出3房，且客廳和開放式廚房開揚，廁所空間不大，但仍做到乾濕分離，設備齊全，令網民不禁讚嘆該單位的裝修。

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公屋裝修設計｜3房打造多個收納櫃

至於重點的3間房，雖然爸爸的房間僅一張床位大，沒有行路的空間，但床頭位置卻有不少收納櫃，還有衣櫃掛衫。而對面兩間小朋友房的間隔一樣，中間有衣櫃連接兩房，小朋友可以一齊擺衣服，而上格床下面是書桌，附有樓梯收納櫃，天花板上亦間出收納櫃。

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公屋裝修設計｜一部2匹冷氣機涼全屋

而冷氣機位置也經過特別設計，黃師傅在客廳上方設有一部2匹冷氣機，並在3房上加設抽氣扇，可以抽冷空氣入房，且增加空氣流通。而整個裝修費埋單30萬元，戶主也對設計感到滿意。

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網民讚神級設計空間用到盡

不少網民大讚師傅的設計用心，麻雀雖小，五臟俱全，簡直是神級設計，「230呎做3間房真係計到盡啦，每人有自己空間已經好好」、「仔仔房仲有埋工作枱，廳廚房洗手間，神級設計」、「230呎有三房又有這麼大的廚房。啲房雖然細，但是還有書台和衣櫃……已經完成了不可能的任務」等。

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