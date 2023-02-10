【兩性關係】港男見客未有聽電話　抑鬱女友疑對方出軌分手後輕生

▲ 男友見客未有聽電話，疑心女斷定對方出軌終分手後自殺。

情緒問題可大可少，若身邊人患上情緒問題必須要及早正視。一名網友分享指自己的前度女友日前分手後自殺身亡，而分手的伏線只是一次男方因在見客而未有及時接聽女友電話，而女方便斷定了男方出軌而致。及後男方便接到消息指，因女生抑鬱症已自殺身亡。男方把經歷分享指網上，引發大量網民熱烈討論。

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日前，有網民於討論區上以「ex前日自殺......」為題發文指前度女友本已患有情緒病，但起初只是輕度雙向情感障礙，可是後來病情惡化更患有抑鬱。

事主指二人自2022年8月起拍拖，到了10月中女方便已提出第1次分手，原因是

日日對住有啲厭，無新鮮感想分開一段時間先！

當時二人名義上雖已分開，可是男方也有與女友保持聯繫，「想盡辦法想令到佢開心」。

可是這段時間有另一位男性「乘虛而入」界入二人之間，事主指前度雖說並不喜歡這位「第3者」，可是就連跨年也是和「第3者」在一起，形容

同呢個男仔出去嘅次數仲多過同我見面！

可是到了農曆新年期間，女方又突然回心轉意，希望與事主重修舊好，而事主亦欣然答應。

直到數天前一晚，女方喝醉後跟事主指

之前「第3者」只不過係新鮮感，到最後都係發現你最好！

事主指當下因怕刺激到女方的情緒而裝作若無其視，但其實因這番話已對女方愛意全消。

接下來女方向事主求歡，但男方拒絕，並指「身心上邊都唔想掂佢」。因此事而令女方起疑，直指事主出軌，但事實上事主指聽到那番話前「我對佢嘅愛都係100%」。

一次，事主正在見客，但仍有接聽女方電話，可是疑心重的女方則指

做咩咁耐先聽電話，係咪有意要避開啲咩！

即使事主多番解釋，女方依然不願相信，並斷言事主出軌並要分手，而事主亦未有作出「補救」。

數天後事主便接到消息指女方因抑鬱症而於分手後便自殺身亡，事主分享感受指

我個心好唔舒服，好似一吓少咗好多野咁，我唔知呢個係因為愧疚定係話我仲愛佢。

事件一經分享至網上便引發起不少網民的熱烈討論，大多亦關心事主的精神健康，亦有勸勉事主不用自責：

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責任編輯：羅嘉欣