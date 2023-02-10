【貪污】廉署通緝Tesco英國前高層及本地玩具商東主　3人涉貪逾700萬港元

▲ 廉署通緝三人，共涉貪逾700萬港元(周章文攝）

廉署通緝英國Tesco兩名前採購經理及一名玩具供應商東主。三人涉嫌行賄受賄共逾700萬港元，使Tesco向鑫源玩具發出訂單，總值逾2.05億港元。

三人分別為Zsolt Gergely Kovacs，46歲，Ladislav Gajdos，43歲，分別為Tesco前高級採購經理及前採購經理，及陳錦群，57歲，鑫源玩具實業有限公司東主。

Kovacs及Gajdos被控一項串謀使代理人接受利益罪名，而陳錦群則被控一項串謀向代理人提供利益及兩項向代理人提供利益。

廉署指，本案發生於2010年6月至2020年1月期間發生。案發時Kovacs及Gajdos負責為Tesco揀選玩具及雜貨供應商。而鑫源是其中一間玩具供應商。

控罪指Kovacs及Gajdos涉嫌與Tesco Sourcing時任採購經理彭俊健一同串謀，使三人無合法權限或合理辯解，從陳錦群接受非法回佣逾550萬港元，以致使Tesco Sourcing向鑫源發出玩具訂單。陳錦群則涉嫌與Kovacs、Gajdos及彭俊健一同串謀，以相同目的向三人提供上述非法回佣，及另外向彭俊健提供兩筆共約156萬港元的貸款。

廉署調查發現，Tesco Sourcing於2011年3月至2018年1月期間，向鑫源發出玩具訂單總值逾2,600萬美元（約2億500萬港元）。



廉署早前接獲律政司法律意見，檢控Kovacs、Gajdos及陳錦群。因三人不在香港，廉署上星期一（6日）向裁判法院申請手令，通緝他們歸案，並獲裁判官簽發有關手令。

廉署早前已落案起訴彭俊健貪污，他承認控罪，於2021年7月在區域法院被判入獄3年。

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記者：李梓𨭎