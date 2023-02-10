【口罩後遺症】長期用口呼吸臉型拉長極顯老　日本節目教2個方法矯正呼吸

▲ 口罩後遺症？長期用口呼吸會導致臉型拉長，變「馬臉」極顯老！牙醫教用2個方法矯正呼吸。

疫情下人人戴口罩，有時感覺口罩阻礙呼吸，都會不自覺轉用口呼吸，但原來形成習慣後，竟會導致臉型變醜，顯老10年。日本有綜藝節目就報道一宗案例，指有一名女童習慣用口呼吸，令臉型變長，形似「馬臉」。醫生遂提出2項建議，有助矯正呼吸，改善臉型美觀性。

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日本牙醫山口和巳，曾在日本綜藝節目《カズレーザーと學ぶ》指出，用鼻子或嘴巴呼吸方式，尤其會對12歲或以下幼童有極大影響。用口呼吸，不僅會增加蛀牙、患花粉症機率，還會影響臉型和牙齒排列。除了小童，成人長期用口呼吸，也會導致臉型拉長及出現下巴至頸部肌肉鬆弛問題，面相會非常顯老。

山口醫生舉例個案，1名女童曾習慣用口呼吸，其臉型變得較長，形似「馬臉」顯老；在矯正呼吸方式為鼻呼吸後，短短7個月，女童面部整體及人中位置明顯縮短，臉型顯著變小，令她看上去更童顔。

對此，山口醫生解釋，因用鼻呼吸會對鼻腔造成壓力，加上舌頭正確擺放位置是頂著上顎，配合之下就會令鼻子附近的肌肉和骨頭變得緊實。相反，若習慣用口呼吸，則會導致上顎骨和附近肌肉向下塌陷，進而導致臉部塌陷，讓人看上去顯老。

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2招矯正呼吸方法

不想在每次呼吸後都令自己愈變愈醜，山口醫生建議可以先自測，分辨自己慣用口或鼻呼吸；若發現自己慣用口呼吸，再自行練習2招，改善呼吸方法：

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責任編輯：羅嘉欣