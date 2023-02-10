【正能量】270磅大碼模特無懼泳衣示人戰勝恐懼　自小身形遭取笑曾喪減百磅壓力爆煲

▲ 體重曾高達270磅的陳映同（Lezlie），喜歡作曲唱歌，享受在舞台上表演，經歷過地獄式減肥，卻反而不見得快樂，如今的她早已衝破枷鎖，不再為自己的肥胖煩惱。

社會看似開明進步，但當青春偶像的體形多了幾分圓潤，便迅即招來排山倒海的嘲笑抨擊。美麗和肥胖的對立，在日常生活中處處可見，在表演界更彷彿是牢不可破的天條。體重曾高達270磅的陳映同（Lezlie），喜歡作曲唱歌，享受在舞台上表演，經歷過地獄式減肥，卻反而不見得快樂，如今的她早已衝破枷鎖，不只是美麗自信的大碼模特兒，更是才華台型兼備的唱作歌手。

一見身形豐腴的人，大部分第一印象都是對方好食懶動，Lezlie整個小學生涯卻與運動分不開。「我至小六為止都非常好動，喜歡很多運動，像是手球、籃球，我當時是籃球校隊呢，所以也會跑步。」Lezlie笑言自己的身高一直領先同齡孩子，所以小學階段理所當然地被招入球隊，如此一來，小學生時的體形自然也不算得上嬌小。「其實我出世時得5.5磅，是屬於偏細碼、偏輕磅的BB。」輕磅孩子從小有做運動的習慣，消耗體力的同時胃口也好，再加上後來家裏遭逢變化，心情低落，以及女孩早熟的賀爾蒙影響，讓她體重漸漸上升，成為班上最有分量的學生。

「第一次因為身形被人取笑，是小學轉校後，原本的小學是由幼稚園直升，同學都是一起長大，感情好。小五時媽媽為我鋪路入Band 1中學，便轉了去九龍塘的小學。」對於新來的轉校生，那些陌生又不友善的同學，讓她感覺不可接近，一下子從熱鬧融洽的校園生活，變得獨來獨往。「所以只能讀書，無辦法融入群體，那種情況一直到我升上中學，變得更嚴重。」Lezlie俏皮地笑笑說：「你知道初中生，開始踏入青春期，大家的嘴巴又再賤一點。」

▲ 體重曾高達 270 磅的陳映同（Lezlie），喜歡作曲唱歌，享受在舞台上表演。作為大碼模特兒的同時，更以唱作歌手為努力目標。（黃建輝攝）

離開名校找到理想

轉機出現在再一次的轉校。「中四時我轉去了香港兆基創意書院，那是一所風氣相對自由、包容的學校，男同學可以着裙、着高踭鞋，女同學可以化粧。」頓一頓後Lezlie續道：「我是舒服一點，但被人取笑身形的事還是存在。最不同的是那裏的老師會take care我的感受多一點，而非像之前的名校，只關心成績。」校園氛圍自由的同時，新學校更讓她找到自己的舞台。「早在中二、三時已很想參加樂器班，但只能被催谷讀書，甚至退一步參加合唱團也被阻止。到了兆基後我上了一課流行音樂的堂，第一次接觸作曲，驚覺原來即使沒有樂器底，也可以創作，而且愈試愈喜歡，就這樣開始了自己對音樂的追求和熱烈的興趣！」

年輕人找到熱愛的志趣，對未來必然有更多期待，Lezlie卻是考慮着另一件事。

我想着快要畢業了，要踏出社會，自己這個身形要面對的事會更殘酷，像是沒有自己size的制服、找工作不順利等，所以當時決心要改變自己，減肥。

運動和節食雙管齊下的她，在歷時近一年多的時間裏，減掉了100磅，成果驚人。「有效果自己當然也開心，而且那時開始學扮靚，會化粧，然後將照片放上網。一開始大家的反應很正面，會追着你問『點減呀？』、『食咩瘦呀？』有種自己很受歡迎、很受喜愛的感覺，但同時卻不斷質疑自己，是不是只有在減肥的自己才有價值？」

減100磅壓力爆煲

在求學生涯不斷遭受到的訕笑和排擠，自我貶低、自我懷疑對於Lezlie來說不是新體驗，當她同時面對減肥的煎熬，再加上來自健身中心的不良行銷壓力，終讓她壓力爆煲。「我不得不停止減肥，也有點收埋自己。」沒想到不久後即出現了讓她轉捩的重大機會。「身邊有不少朋友在傳媒界、攝影界工作，自己也做過一些獨立媒體訪問，當過一次大碼衣服的模特兒，屬於保守的風格，着去返工的那種。而那次讓我徹底改變的經驗，則是做泳衣模特兒。」

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泳衣對身形豐腴如Lezlie的女孩來說，是不敢嘗試的一種禁忌，即使有點危及到自身健康。

其實以我的身形和體重，游水比起做跑步機或踏步機更適合我，因為對膝頭較少損害，但我一直衝破不了穿泳衣的心理關口，所以即使再痛也選擇後者。

不敢穿泳衣的大碼女孩，卻竟然答應做泳衣模特兒，Lezlie此時說道：「當時考慮了兩天，然後發現自己真的不想因為身形而不開心，也不想再將自己收藏起來，加上我信任為我拍照的那位攝影師朋友，便豁出去答應！」

泳衣照激勵女性

結果成品大獲好評，Lezlie對鏡頭的敏銳以及當中散發的自信、傲氣，成功通過照片傳達，更鼓勵了不少女性，尤其同樣受到身形困擾的，當中有胖的，卻也有纖瘦的。「就像我那時明明減了100磅，但仍然會有人攻擊我，與其為難自己去迎合這些標準，不如問問自己想做的是甚麼。」

現在的Lezlie重拾運動，不再是為了刻意融入社會的既定標準，而是真正為了自己的健康，也為了未來事業的準備。「我一直有做創作，做唱作歌手的夢沒有放棄。」去年參加了ViuTV電視節目《肥美人》的她，曾以好歌聲及強勁壓台感，獲得評判嘉賓一致的高度讚賞，更被封「港版渡邊直美」，Lezlie聞言即自信強調：「為甚麼我要做港版甚麼？我應該是自己！」

作者：王嵐

場地：逸東酒店