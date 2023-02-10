【兒童濕疹】3類食物加劇發炎須避免　護士媽媽：毋須胡亂戒口

▲ 小朋友有濕疹，都毋須胡亂戒口，但有加劇發炎的食物要盡量避免。（iStock圖片）

常常有家長問，小朋友有濕疹，有甚麼可以吃、甚麼不可以吃？

通常我會詳細了解一下小朋友情況，因為各人情況不同，不能一概而論。

戒口原因有二：一是因為食物敏感而引起濕疹，必須暫時戒走敏感源；二是有些食物會引起或惡化炎症，所以要盡量避免。

濕疹的原因，除了因為有敏感之外，亦會因為壓力、環境轉變、天氣乾燥、皮膚護理不適當等情況引起，家長可以先思考這些因素的可能性。如果情況比較突發，而且患者年紀比較小，尤其是當小朋友開始食固體食物，嘗試新的食物時發生，就要留意是否有食物敏感。家長可以先嘗試排除方法，去試出小朋友對哪些食物有敏感。如果感到困難或困惑，都可以做一些檢查去找出致敏源。

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坊間有好多醫療中心都有過敏測試抽血檢查，大家可以上網了解一下。數年前大魚媽女兒做的是『FABER』（『免疫球蛋白E (IgE) 過敏測試』），大約抽3-5毫升血化驗，可以檢測約172種過敏源包括肉類、牛奶、蔬菜、堅果、海鮮各塵蟎等等。大約需時10-20個工作天，費用約$6000左右。那時候大魚媽的女兒大概4歲半，做完測試後發現大部分食物都沒有敏感，只有中度的塵蟎敏感。所以大魚媽女兒一直都沒有特別戒口，只要做塵蟎預防措施，加強護膚，中醫調理身體，女兒及後就好了起來。

所以我會強調不必胡亂戒口，了解清楚原因最重要，但一些會加劇發炎的食物，則要減少或避免：

1. 白糖、 砂糖或精煉糖；太甜的食物例如糖果、甜餅、蛋糕、雪糕等。

2. 醃製食物或加入大量添加劑的食物，當中的成份有機會引起敏感或發炎，例如香腸、火腿、即食麵等。

3. 油份太高或煎炸食物，例如炸雞髀、炸雞翼、炸薯條等，會加重腸胃和皮膚負擔。

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