【全民造星V】94位參賽者首度亮相　「翻版何啟華」Aaron成焦點

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》推出第5輯，《全民造星V》在今日（2月10日）於ViuTV一廠舉行記招，導師陳健安（On仔）、陳蕾、韋羅莎、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、ERROR隊長梁業（肥仔），以及《全民造星V》參加者出席今日活動，但黃慧君（花姐）及魯庭輝未有現身，MIRROR副隊長江𤒹生（AK）因身體抱恙而未能到場支持。

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《全民造星V》囝囝登場

據大會表示，《全民造星V》收到近

2000人報名，結果94人入圍參賽，年紀最大參加者是來自馬來西45號的鄭如川，現年35歲，來自馬來西亞。至於年紀最細是4號王諾言（Owen），今年只有17歲。

加拿大、北美參加者先後出場後，參加者分成實力跳將組、跳將組、星光燦爛組、活力陽光組、才華岀眾組出場，在活動上，一眾《造星V》參加者跳唱《前傳》，聲勢相當浩大！

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「翻版何啟華」成焦點

在活動上，導師們、肥仔與Lokman也談到自己感深印象的參加者，肥仔讚45號鄭如川（圖左三）是唱歌第一，Lokman指北美參加者是有一種反差，因為他們是乖巧，但在演出時就很投入。

On仔指對25號亨仔有印象，陳蕾就注意到23號阿Kim，認為對方像黃貫中。On仔也認為Hayson很有觀眾緣，指幾位導師也喜歡他，當時面試時就傾了20分鐘。

至於參賽者98號梁浩朗（Aaron），因被指與ERROR副隊長何啟華（Dee哥）「撞樣」而備受注目，現年30歲的他報稱職業是大律師。

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1-20號參加者

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記者：梁樂欣、陳淑霖