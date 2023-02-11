【誠信奶奶】中醫退休後創業負債2000萬 擺攤10年終在90歲還清債務

▲ 陳金英還清債務，退出時裝事業。

内地今年80歲的陳金英，她出身於中醫世家自己也是中醫師，80年代退休後創業，曾將服裝事業搞得風生水起，成為浙江麗水市小有名氣的企業家。可惜後來經營不善，欠巨債逾2,000萬元人民幣(約港幣2,313萬)。儘管年事已高，她卻堅守信諾，承擔債務，透過變賣物業、擺攤賣羽絨等，終在90歲時還清債務，被譽為「誠信奶奶」，令人敬佩。

出生於浙江麗水陳金英高齡還債的事跡被報道後，不少人特意到她專賣店買羽絨服，當地婦聯組織也幫她宣傳產品，人間有情。2018年，陳金英被評為「全國十大守信人物」，去年更被評為「最美浙江人·浙江驕傲人物」。近日，「誠信奶奶」陳金英再度登上熱搜，引爆話題。原來今年已92歲高齡的她公開表示，自己的羽絨服店「爭取今年清倉」此後便會正式退休。

最新影片推介

陳金英一生傳奇，她1983年退休後，不想後半生無所事事度過，便萌生創業想法。當年52歲的她招聘幾名工人和一名裁縫後開始創業，創辦了「興華羽絨製品有限公司」。陳金英從小作坊生產做起，她賣的羽絨服深受長者歡迎，訂單愈來愈多，小作坊也漸漸發展為大工廠。之後她又開始做外貿生意，接海外訂單，生意越做越大。經過20餘年苦心經營，服裝廠年產值達千萬人民幣。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

可惜2011年工廠無序擴張及遭遇市場寒冬，再加上公司管理、生產設備等出現問題，陳金英的服裝廠出現嚴重虧損，公司最終欠下2077萬元外債，除了銀行貸款，還有大量的民間借貸。當時陳金英已經80歲，本應安享晚年，很多人都勸她申請破產自保，但她卻拒絕。更表示︰「每一筆借款都是別人的血汗錢，還債是我的責任。」

此後，年過8旬的她先是以900萬元人民幣的低價出售廠房，又變賣杭州的兩套房產，還清銀行的1800萬元欠款。剩下的350萬元外債，她決定靠自己勞動償還。陳金英每天都會推車到市場擺攤，售賣服裝廠積壓的2萬多件羽絨服。她的攤位一年四季從不歇業，一擺就是一天。連子女給她的生活費，她也會儲起用於還債。

即使有債主曾明言不用還錢，但陳金英也堅持「一定要還清」。幾年後，陳金英用積蓄租下一間小店當倉庫和店面，繼續做起羽絨服生意。2021年，歷經10年，陳金英還清所有債務，終於「無債一身輕」也信守自己的承諾和堅持。

永不言休重返醫界

她在媒體採訪中笑言，「現在我無債一身輕，每晚都能睡個踏實覺了」。日前她經營的位於浙江麗水大廈古玩城一樓的「興華羽絨專賣店」，門前貼上「最後一年大清倉」的廣告。她透露倉庫還有4000多條褲和羽絨服，一件衣服賣300多元，一天能賣出5、6件，爭取今年清倉，「以後我就正式退休啦。」

經歷了人生大起大落的陳金英，沒有停下腳步。她透露「正式退休」後，準備重操舊業，考一個中醫證書，繼續幫助有需要的人，為更多的病患解除痛苦。她立下誓言「如果我能活到100歲，那我就工作到100歲。」，魄力驚人。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：王明芳