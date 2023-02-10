【腳部衞生】運動愛好者易生倒甲 醫生教4招護理腳趾衞生

▲ 修剪腳甲時切勿剪得過短或過彎，應保留些許白色甲邊和甲角。

曝光於人前的手指甲，多會細心護理，至於藏於鞋襪之中的腳趾甲，則有可能被忽視。英國皇家全科醫學院院士蘇勇柏醫生指，微細的腳趾甲可能潛藏多種健康問題，除了具傳染性的灰甲、因細菌感染引致的甲溝炎之外，還有可誘發痛楚、發炎的趾甲內生症，又稱「倒甲」或「嵌甲」。

經典籃球動漫電影《THE FIRST SLAM DUNK》全球公映，讓不少人重燃年輕時對籃球的熱情，中學時曾是籃球健將的阿康亦不例外，近來經常相約朋友落場大展身手。不過，阿康最近因腳趾痛前往求診，經詳細檢查後，醫生發現他患上趾甲內生症。阿康形容：「以前都試過打籃球急速剎停時，腳趾和腳甲位置會很痛，跑步後都會偶爾感到痛，不過一直都沒有處理，直至最近經常打波，趾甲側邊發炎腫起，後來流膿，連行路都感覺痛楚，才迫不得已求診。」

醫生發現阿康因為天生二腳趾較大腳趾長，穿鞋後二腳趾容易受擠壓；加上扁平足影響，腳趾更容易接觸地面及受到摩擦，以致經常出現倒甲，令腳甲嵌入兩旁的皮膚軟組織之中。

嚴重者腳趾潰爛

趾甲內生症多見於足部大拇趾，在正常情況下，趾甲左右兩旁的軟組織與趾甲之間約有一毫米間隙，即常說的「甲溝」；而趾甲內生症是指趾甲旁的軟組織越過甲溝，生長至趾甲上，令趾甲嵌入及破壞軟組織，造成發炎、感染，甚至形成感染性肉芽腫。

▲ 腳趾甲需要細心護理，以減低患上可誘發痛楚、發炎的趾甲內生症。

受倒甲影響的位置會出現皮膚紅腫及疼痛，患者於走動時或會感到痛楚加劇。隨着病情變得嚴重，指甲邊的肉芽腫會愈發明顯，可能出現白色或黃色的膿液，甚至潰爛。

倒甲成因眾多

蘇勇柏醫生指，容易引發趾甲內生症的原因有多種，包括修剪趾甲的方式不當、平日多穿着過緊或鞋頭過窄的鞋履、日常活動令腳趾經常受擠壓或撞擊等。除此之外，足部衞生同樣重要，特別是腳汗較多人士，而趾甲先天彎曲生長或過厚，亦有可能引致倒甲。

另外，醫學界發現部分倒甲病例與真菌感染有關，包括腳癬（俗稱「香港腳」）和灰甲，故建議此類患者及早處理問題。

嚴重者需手術治療

經臨床診斷後，醫生會視乎患者的個人情況，以及疼痛、炎症的嚴重程度、有否併發細菌、真菌感染等來安排相關治療。一般而言，患者出現趾甲內生症初期，會先以處方的消炎止痛藥、抗生素等藥物，以及定期清洗患處傷口來緩解症狀及控制炎症，但治療後有較大機會復發。

至於病情較反覆或嚴重的趾甲內生症患者，或需配合嵌甲切除術治療。醫生會視乎嚴重程度，建議患者切除患處部分趾甲，或是將整塊趾甲去除。手術期間，需完整切除趾甲根部組織（即甲床）、患處附近多餘的肥厚皮膚及發炎組織（肉芽腫），手術一般於局部麻醉下進行，亦可按需要接受全身麻醉。手術後可即日出院，同時須配合醫生處方藥物，並妥善處理傷口直至痊癒。

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4招預防倒甲

蘇醫生指，預防趾甲內生症可從改善日常生活習慣方面著手：

1.積極處理倒甲問題，也要注意正確修剪腳甲，切勿修剪過短或過彎，應保留些許白色甲邊和甲角，減少腳趾受到擠壓、撞擊的機會，以免病情惡化。

2.要選擇合適鞋襪，包括多穿着舒適的棉質襪子，並勤於洗換。

3.減少穿著鞋頭窄且不透氣的皮鞋、膠鞋等。

4.保持雙腳通爽衞生，經常清潔鞋履，以減少患上趾甲內生症的風險。

他提醒，不論是灰甲、甲溝炎，還是趾甲內生症，若果處理不當，均有機會引起併發症，例如因細菌感染而患上危險性較高的蜂窩性組織炎，病情嚴重者更可引致生命危險。故患者如有懷疑，應當及早詢問醫生，切勿誤信偏方，胡亂處理。

記者：劉妙賢