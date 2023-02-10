【劇場速報】詹瑞文創作本地首個5D沉浸式美食劇場 觀眾邊看邊吃經歷六感體驗

▲ 《異世界 —— 捕夢之旅》以夢為主題，人物設計充滿童話及科幻感。（湯致遠攝）

隨着本港開關復常，不只戲院新戲排着隊上映，各種停擺多時的文娛表演也如雨後春筍，其中更有由本地舞台劇教父詹瑞文，人稱詹Sir策劃、編劇兼任藝術總監的全港首個5D沉浸式美食劇場。近年沉浸式展覽大行其道，光是聽到名字已令人聯想到各種光影效果，再加上美食，顧名思義，這一台劇，必然「有嘢食、有嘢睇、有嘢聽」。

睽違香港舞台劇7年之久，詹Sir這次以幕後掌舵人身份，一人兼任藝術總監、編劇及導演，率領國際級創作團隊，以及一班追夢素人演員兵團，創作本地首個名為《異世界——捕夢之旅》的5D沉浸式美食劇場。

詹Sir從幕前演員，退下前綫，以藝術總監身份領軍，與十多位年輕人合作，希望藉舞台上的表演，結合美食及多媒體舞台元素，展示表演藝術以及觀賞體驗的更多可能。「其實沉浸式餐廳不是新事物，早在外國如歐洲流行已久，多是結合藝術、光影、設計和美食，為觀眾帶來各種感官刺激及啟發。」而這次的5D沉浸式美食劇場，則再加添了他拿手的劇場元素。

「這次全新創作的表演，不只有美食，更有互動式戲劇表演，是一場『夢與夢想』的結合，每位觀眾將會變成『做夢者』，他們不只來觀賞舞台劇或吃一頓美食，而是沉浸在一場精神與美食的六感（味覺、嗅覺、觸覺、視覺、聽覺及本體感覺）筵席！」

▲ 作為香港舞台劇教父的詹瑞文，這次化身幕後軍師，親自揀選演員，創作全港首個5D沉浸式美食劇場。（湯致遠攝）

原定上海試行遇疫情擱置

說到劇本，以夢為題，詹Sir直言：「首先對我來說，如何找到自己的夢想，讓自己繼續向前行，是我一輩子都在努力的事。而同時我覺得夢想就是一般人認為不可能的事，是需要追尋的，亦非常寶貴。尤其過去幾年，香港經歷了疫情的衝擊、經濟以及社會上的變化，大家更需要重拾創造、把握夢想的精神。」將夢想化作現實，原來始於大半年前的一次錯過。「那次我和朋友在上海，他有興趣找我一起做餐飲劇場。」詹Sir指餐飲劇場在英國相當盛行，而內地以及香港雖然也有類似的形式，但未算達到一個很好的結合。「可惜當時上海疫情爆發，這個未成形的計劃就因而擱置，但那一刻我在心裏就下了決定，要回來香港做這件事。」

網絡上有句正向名言：「當你真心渴望某件事或東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」回港後詹Sir有天來到一家餐廳開會，店主出來與他閒聊，說到餐廳的名字正是源於十八廿二的青春夢想。「我聽到後便大膽提出，要不要將這個意義再延伸擴大？」由那一刻起，一個結合沉浸式的美食劇場開始有了雛型。

▲ 戲劇結合美食，不論菜式及擺盤亦別出心栽。（湯致遠攝）

演員來自海選素人

說到要做夢追夢，詹Sir於是將是次的作品讓予一眾追求舞台劇夢的年輕人。「這次招募演員是以全天候式開放給大眾，不管他們有沒有經驗或專業訓練，而是以對表演的熱誠為重要考慮，找出有熱血的年輕人，讓他們得到踏台板、表演的機會。」詹Sir指一開始從幾十人中遴選，最後選出了這一班有熱誠的素人演員。

「他們有的在疫情中失去工作、有的則是一直有表演夢卻苦無機會，我希望這個作品不只讓這一群有心追夢的年輕人實踐所想，更加讓大家可以看見，鼓勵大家，可以藉着一步一步的努力，將心中夢想變成事業。」

《異世界——捕夢之旅》是一場結合失眠者與捕夢者的奇異旅程，講述一對同樣患有渴睡症的男女，一天失足跌進「夢域」，一個現實與夢境邏輯顛倒、真與假、虛與實的模糊空間，是一處沒邏輯、沒理性的維度。兩人遇上各種奇情怪事，以及各種意想不到的人物。演出日期由2月14開始至19日，設中午及晚上場次。因反應熱烈，近日更加開6場，由2月21至26日。全長100分鐘，不設中場休息。觀眾可一邊欣賞戲劇表演，邊享用4道特色菜式，更會不時受邀參與演出。

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觀眾邊看邊吃兼互動

「觀眾就像與演員一起進入了夢域世界，發緊夢咁！」詹Sir笑言美食是生理食糧，戲劇則是精神食糧，兩者是完美配搭，相得益彰。近日大部分防疫措施已解除，然而當初在籌備階段可是困難重重，更遇上第五波疫情，幸皇天不負有心人，定下開演日子後不久，即遇防疫放寬及粵港通關，令詹Sir大感鼓舞。

作為香港舞台劇教父的詹Sir，不只對本地舞台劇影響深遠，更是不少演藝界明星的戲劇老師。這一次，他化身幕後軍師，更立下豪言，希望能將自身經驗和專長，結合不同元素，將沉浸式美食劇場變成香港的特色。「因為我覺得香港就是一個充滿創意的城市，所以很希望這種新的戲劇模式，結合了生活和藝術的新嘗試，可以成為以後香港人、遊客必看、必體驗的藝術活動！」

記者：王嵐