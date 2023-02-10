【澳洲旅遊】跟導賞團遊墨爾本逾百年歷史露天市場　豪歎抵食生蠔必試道地袋鼠肉【內附連結】

▲ 有過百年歷史的維多利亞女皇市場，地位超凡，位列全球3大規模露天市場之一。

旅行時最喜歡逛市場、小攤檔，就如日本的魚市場、韓國的雜貨菜市場等，一向是挖寶找美食的好去處，來到澳洲墨爾本也不例外，有著名的維多利亞女皇市場（Queen Victoria Market），現時更有導賞團可參加，緊跟在地人遊走各個攤檔之間，品嘗各式各樣的美食之餘，又可大買手信，確實滿足。

有過百年歷史的維多利亞女皇市場，地位超凡，位列全球3大規模露天市場之一，集結各種生鮮肉品、海鮮和蔬果，亦有生活雜貨、衣衫鞋襪等，當然少不得熟食，林林總總絕對讓人未出發先興奮，不只成了遊客必訪景點之餘，更是當地人採買的好去處。

市場佔地廣闊，劃分成多個區域，規劃完善又整潔，自行探路雖說甚有樂趣，另亦可以參加由市場舉辦的Queen Victoria Market Ultimate Foodie Tour，一個歷時兩小時的美食豪華團。

▲ 市場內的門面設計，一派懷舊風情。（劉妙賢攝）

生蠔鮮甜又抵食

美食團逢周五、六的早上舉行，記得要預約才可參加。在雜貨攤的市場門口集口處會見到挽着一堆環保袋、穿着牛仔布圍裙的導賞員，十分易認。參加者獲發的環保袋中有即棄匙叉紙碟、市場地圖，以及5澳元的市場現金券。在簡單介紹市場歷史之後，便出發到肉品和海鮮攤檔，整潔無異味的環境逛得舒服，見識了羊睾丸、羊肝、牛肝等少見肉類之餘，亦有便宜得極為吸引的牛扒，若住處有廚房的話，不妨買回去一展廚藝。

同場亦見有賣袋鼠肉、兔肉的店舖，導遊亦特地準備了袋鼠肉和香腸來試食。袋鼠肉簡單調味後煎香，口感跟牛肉相近，甘甜不帶羶味，甚有咬口，相信食肉獸也會喜歡。另一重點當然是海鮮檔的生蠔，美食團包了每人試食一隻生蠔，食罷大都會忍不住自行買一盤享用，約23澳元便有一打當地的Bruny Island或Saint Helens生蠔，前者大小適中，淡淡海水味夠鮮甜，愛蠔者絕對能輕易地幹掉一盤。

▲ 芝士名店Ripe Cheese的流心羊奶芝士是必食之選。（劉妙賢攝）

獨特流心羊奶芝士

至於一向受港人歡迎的巴馬火腿、芝士，同樣也在美食團試食名單之上。當中有澳洲著名的芝士店Ripe Cheese，店內放滿數十種澳洲芝士，過半數是維多利亞州生產，夠晒地道。即使芝士門外漢也不用擔心，導遊已準備了招牌的芝士試食，包括少見的流心羊奶芝士，會放在脆餅上一併奉上，口感豐富又香濃。另一款的車打芝士正是低調的獨特之選，竟是以豬油浸製過，為芝士添上一股肉香。

鹹食後來些水果清新一下味蕾，走到水果店時便見老闆正忙着去皮切件，準備了一大盤澳洲水果，當中的芒果和奇異果入口啖啖肉，香香甜甜有驚喜。

▲ 有多款巴馬火腿和醃橄欖供試食，鹹鹹酸酸不怕膩。（劉妙賢攝）

必試人氣冬甩

至於甜食亦是重點所在，有早已成為市場代表之一的冬甩店American Doughnut Kitchen，店面正是一架白色藍字的小巴，外面總是排着長隊，人氣極盛。從車窗可見內裏站着幾位員工，由搓麵糰、油炸、抹果醬等一站式製作，即叫即做新鮮熱辣。冬甩入口夠鬆軟，帶酸的果醬平衡了甜膩，恰到好處。導遊另亦帶領到訪朱古力店KOKO Black、蛋糕店Ferguson Plarre's Bakehouse，品嘗朱古力，以及朱古力閃電泡芙，以滿滿的香甜為美食團作結。

Queen Victoria Market

地址：Queen St, Melbourne VIC 3000

交通：搭乘路面電車在Queen Victoria Market站下車後，步行即可到達。

時間：周二、四6am-2pm、周五6am-6pm、周六6am-3pm、周日6am-4pm（周一、三休息）

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Ultimate Foodie Tour

日期：逢周五、六

時間：10am-12nn

費用：每人99澳元（約554港元）

歷史建築+塗鴉導賞團

墨爾本是一個新舊融會的城市，在繁華的高樓大廈中有不少歷史建築，而橫街窄巷亦滿是塗鴉，展現活力十足的街頭藝術。若要再深入了解的話，不妨參加Melbourne Walks舉辦的導賞團，主題眾多，包括街頭塗鴉藝術、城市巷道、市內建築等，方便對號入座。

▲ 墨爾本的橫街窄巷不時出現有個性的塗鴉藝術作品。（劉妙賢攝）

這次參加的是Amazing Melbourne Lanes & Arcades Tour，歷時約兩個半小時，以探索墨爾本充滿活力的各式塗鴉小巷和歷史建築為主題。先在Flinders Street railway station對面的Federation Square集合，導遊從講解墨爾本故事開始，提及原住民、淘金熱、多元文化主義等，簡單有趣又吸引。接着徒步漫遊市內，欣賞不同的歷史建築及其背後的故事，還有走訪不同商店、咖啡館、滿是塗鴉藝術的巷弄等，親身領略這座城市的獨特風情。

墨爾本的橫街窄巷不時出現有個性的塗鴉藝術作品。

Melbourne Walks

日期/時間： 周一至日，每日兩個時段11am、3pm（約2.5小時）

費用：

1-4人（每人99澳元，約554港元）

5-8人（每人85澳元，約473港元）

9人以上（每人70澳元，約390港元）

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旅遊 Info

簽證： 持香港特區護照及BNO需事先申請澳洲電子旅行簽證（ETA），費用為20澳元（約120港元）。

機票： 國泰航空、澳洲航空等有航班直飛墨爾本，票價由8,636港元起。

貨幣： 1港元約兌5.59澳元鳴謝：Visit Victoria

記者︰劉妙賢