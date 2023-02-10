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【兒童痔瘡】中三男生內褲現不明血跡　媽媽憂兒大腸癌求醫揭患痔瘡

兒童健康 14:21 2023/02/10

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一名中三男生內褲出現不明血跡，原來是患痔瘡「爆血」。（i-stock圖片）

兒童、青少年也會患痔瘡，台灣醫生分享了一個初中男生患痔瘡的案例，少年的媽媽在清洗兒子的內褲時發現血跡，擔心兒子患大腸癌，求醫後發現出血的真相是患有痔瘡。醫生指出小朋友如果3大生活上的壞習慣，也有機會患上痔瘡。

中三男生內褲現不明血跡

台灣天莘大腸直腸外科診所院長陳威佑於8日（周三）在facebook專頁「大腸直腸外科陳威佑醫師」分享有關兒童患痔瘡的資訊，中學生也會痔瘡大爆發。數天前，有位媽媽帶中三兒子向陳醫生求醫，媽媽表示在洗兒子內褲的時候發現有不明血跡，生怕孩子患上大腸癌，很慌張。

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陳威佑醫生指出很多人認為痔瘡是老人家的疾病，以為老了才會有痔瘡、大腸息肉、肛門脫垂等問題，但一直以來，大腸直腸外科都少不了青少年與孩童的個案，陳醫生表示很多中學生都是因為「爆血」向他求診，承言「其實年輕人也很容易得到痔瘡」。

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3大生活習慣增患痔瘡機會

年輕人也容易患有痔瘡，陳威佑醫生提及主要牽涉到以下3個生活習慣︰

1. 坐的時間太久︰中學生大多數時間都在課堂上課，特別是到會考或大型考試的時候，都需要「久坐」，有時候一坐就是3至5個小時，直到食飯才起身，長時間的久坐，會讓痔瘡組織維持在高壓狀態，這時候就會相對容易產生「內痔」或是「外痔」。

2. 纖維攝取不足︰學童常常會喜歡吃炸雞、甜品等，然而這類的食物中常常缺乏足夠的纖維，而纖維又是讓糞便維持「糞便容積」（Stool volume）的重要關鍵，當纖維攝取不足，糞便容積下降，讓排便間隔延長，糞便變得更硬，上廁所需更用力，痔瘡就更容易生成。

3. 新陳代謝快但飲水不足︰許多中學生假期會喜歡戶外活動，大量的活動會讓水分蒸散變快，一天甚至可能會從汗腋蒸散出1000毫升的水分，如果飲水量不足，人體只能從「糞便中」萃取水分，這時候糞便會被脫得更乾更硬，也會讓痔瘡容易形成。

陳威佑醫生強調痔瘡不是老年人的專利，即使是青少年或兒童，只要坐得時間久、纖維攝取不足、飲水攝取不足，同樣也是痔瘡的高風險族群。不過年輕人的痔瘡通常不需要手術，只要定期覆診，透過藥物和調整生活飲食，痔瘡多能獲得改善，最擔心的是中學生常常會因為尷尬不敢就醫，延誤病情，等到看醫生時都很嚴重，如果爸爸媽媽在清洗孩子內褲上看到有血漬，一定要盡快帶孩子看醫生。

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責任編輯︰王明芳

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