【校長專訪】從不需要高高在上對學生 嶺南中學校長：教書不是打份工　

▲ 嶺南中學鍾慧晶校長指，當學生知道老師用心在他們身上，從未看低他們，自然愛戴老師。（被訪者提供）

鍾慧晶成長於百業待興的上世紀七十年代，即使成長環境艱苦，也感激這時代「一切有無限可能性」，她努力讀書考入香港大學，畢業後為人師表。執起教鞭20多年的她，如今是嶺南中學的校長，繼續秉承媽媽的「只須努力，盡力就好」精神，帶領學生蛻變成長。

生命影響生命，有傲氣又有風骨的媽媽，影響鍾校長甚深。家中的十兄弟姊妹全由媽媽獨力養育照顧，家境十分窮困。她回想道：「媽媽讀書不多，雖然生活艱難，但她從不會因而向錢看。從小到大教導做人要有骨氣，不可以為錢為利益而行歪路。」鍾媽媽更強調「讀書是為了自己的未來，讀多讀少都是你的，伴你一生，不是為了賺很多錢。」

讀書不為賺大錢

鍾校長讀書成績好，大學選科有很多選擇，她卻笑說當時只記得媽媽說過「讀甚麼科都沒問題，只要喜歡就會讀得好」，便順應興趣入讀歷史系。她說：「努力讀好書，相信自己的能力，自然去到哪裏都有好發展，一定有出路。」在當上老師後，她亦不時想起媽媽的言行身教。

讀書只要盡力就夠，會因為學生考得好而開心，但考不好亦不需要怪責，只要學生有盡力。

▲ 明事理的鍾媽媽（右），其身教影響鍾校長至今，亦以此作為教育信念。（被訪者提供）

至於走上教學之路，鍾校長多得大學二年級時遇上的男友，也是現時的丈夫，「當時他已經在教書，不時分享對學生、學校、教育的看法和堅持，總希望學生不怕困難和挑戰，相信自己，也創造了很多的不可能。」另一半對教學的熱誠感染了鍾校長，雙雙成為教育工作者。

傳道授業解惑是老師天職，鍾校長直言要以學生是仔女為信念。

家長想老師怎樣教導自己仔女，就用這些方法和關愛去做，盡量給學生機會和栽培。學生將來成為一個怎樣的人，老師和學校佔了重要角色。

教育者具使命感

老師必須有使命感，不只是入課室教書打份工而已。「每天見到的都是一群活生生的學生，老師要像父母一樣『一望就知妥唔妥當』，一入課室一望便知學生狀態，神色不對勁的很輕易便看出來。」中學時期正值青少年的叛逆期，總會不斷發生大大小小的事情，她笑指老師是引導者。

當學生出現問題，幫他們解決問題之餘，進而帶領他們去想方法解決。

鍾校長認為教育不只是讀書，學校是一個珍貴的平台，給學生經歷、體驗社會之餘，更希望衝出香港，擴闊學生視野，就如鍾校長以往主力領導的扶輪少年服務團，曾舉辦學界饑饉三十、帶領愛沙尼亞的學生遊元朗等。

多年來教學生涯，早就明白不是每個學生都擅於讀書，但當他們能從其他方面找到滿足感，就會喜歡學校，同學間的感情亦會更好。

在課外活動中，師兄姐帶領着師弟妹將愛心和關懷帶給社區。這些服務社群、關愛社會的種子，正是在學校時期悄悄播下，從中亦培養出不少軟技能。

活動培養軟技能

學生由初中時的活動參加者，到後來高中的幹事，甚至團長等，從中慢慢領會團體合作、溝通、尊重等軟技能，這些得着是無價。「軟技能好難教書咁教，學生要親身經歷，從中體會起跌，即使跌倒後如何站起來都需要感受，接受現實再繼續努力。」

有次學生到老人院教做小手工，有一組成員覺得很失落，因為老人家不想拿走製成品，同學事後檢討終於發現問題所在。

這對學生來說是一個很好的學習機會，以石頭做的相架，大件又重，叫老人家點拎走呢？他們從中學會站在老人家的角度來考慮，漸漸領會了尊重、同理心等，這比課堂上講100次道理還有效果。

老師校長從不需要高高在上，關愛學生之餘，更要信任，放手讓他們嘗試。鍾校長笑說：「你要信學生『得』，無論讀書、搞課外活動都好，要相信他們有能力做到，那怕起點有高有低，總一定有進步。」就如學生舉辦活動，懂得努力去爭取區內商戶的贊助，更成功找到各式各樣的資源，真的一毫子活動經費也不用花。鍾校長直指學生的潛力不時超乎想像，驚喜十足，這也是身為師表感到驕傲的時刻。

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記者：劉妙賢