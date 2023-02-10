【校長專欄】讀名幼卻不打招呼亂丟玩具　救恩校長：知書也要識禮

▲ 救恩學校校長歐偉民認為，孩子知書之餘，也要識禮！

一個城市將來如何，就是看今天孩子的素質。

不知從何時開始，不論誰家的孩子，都只剩下一種生存目標，就是要努力讀書。學習早已凌駕於天地間的一切，彷彿擁有一張亮麗的成績表，就是一紙「免責證明書」，免去了作為孩子應有的責任。成長彷彿已等同於成績，分數早已蓋過了孩子的質素。

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筆者曾認識一位媽媽，十分自豪孩子可以入讀名校幼稚園，可是，她對孩子的行為卻是百般遷就，兒子笑容不多，從不叫人，媽媽解釋是「害羞」。 有趣的是，這位「害羞」的小朋友，只要給他玩具，便立即「勇敢」起來，懂得叫人，萬試萬靈。 有次在酒樓飯聚，這位媽媽一直機不離手，身旁早已坐得不耐煩的兒子開始在叫嚷，她便向同桌的孩子借了幾件玩具給他，怎料不到五分鐘，玩具全被掉到桌底下。仍在撥弄手機的媽媽，見兒子又在叫嚷，便拿出鈔票說要帶他出去買玩具，母子倆離開時完全沒有「物歸原主」的意識，可憐別人的孩子便要爬到桌底下找回失物。入讀名校，就可以解決孩子這些問題麼？不，在他們來看，只要能夠進入名校，這些都已經不是問題。

一直以來，筆者堅信孩子的成長遠比學業成績重要，父母對孩子的教育也不應只有功課、默書、測驗和考試範圍吧。在我來看，父母、老師最重要的責任，就是要在小朋友的生命中注入他們應有的素質，不然，他們的學習只會愈走愈迷失，生活沒有規範，成長沒有方向。

要改變城市的素質，知書的同時，也要識禮，因為，「禮」就是生活的規範：

孩子，當你們在街上遇到爸媽的朋友，或是認識的長輩時，可以給他們一個笑容，說一句﹕早晨、午安或是你好，做得到嗎？

孩子，當你們走進車廂時，請不要急着找座位，可以先看看有沒有比你更有需要的人，也請不要在車廂跑來跑去、高聲玩笑，以免影響其他乘客，你們都做得到？

孩子，無論任何時間，排隊都不要爭先恐後，更不能插隊，要耐心等候；多留心別人的需要，隨時給他們幫助，但當別人給你幫助、給你禮物時，千萬不要忘記說「謝謝」，可以嗎？

孩子，當你做錯了事或是開罪了別人，即使是無心之失，也要第一時間向別人道歉，請求對方原諒，做得到嗎？

孩子，當吃飯時，請耐心地等齊人坐下才起筷，也要先叫大家吃飯，感謝造物主的恩賜的同時，也要感謝別人給你們煮飯的勞苦，這些都做得到？

給孩子這五個「挑戰」，盼望可以為這個城市帶來一點美好的改變。

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