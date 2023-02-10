【47人初選案】何桂藍投訴控方延誤提供專家報告　料區諾軒下周一作供

▲ 料控方下周將傳召區諾軒作供。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件今（10日）踏入第5天審訊。何桂藍一方投訴控方提供專家報告時有延誤，反對傳召證人及援引報告。辯方表示本案非一般案件，不輕易尋找專家證人協助，遭法官反駁是純屬猜測。法庭最終批准控方傳召2名警方證人，證人的專家資格及供詞內容則尚待確立。案件押後下周一（13日）續，料控方將傳召區諾軒先作供。法官早前警告勿騷擾證人，否則或被控以藐視法庭罪。

本案為高等法院案件，不設陪審團，今續移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

16名被告否認控罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，涉案日期為2020年7月1日至2021年1月7日。

何桂藍一方今早申請反對控方傳召專家證人警長6533及3137，指控方呈遞專家報告上有延誤，沒按程序在交付審訊階段呈交。

控方陳詞時，承認於1月中旬至2月初才將專家報告交予辯方，有違於交付程序前盡快送達的規定。惟控方指，預計在控方案情臨近完結前，最早於4月中旬才會傳召2名警方專家證人就Facebook及Youtube運作機制作供，認為辯方有充裕時間物色專家證人。

此外控方透露，預留4星期予辯方盤問4名從犯證人，法官李運騰關注控方是否過份樂觀，控方改稱約需6星期。

何的代表律師Trevor Beel反駁指，於2月初才收齊控方的2名警方專家報告譯本，需時找專家回應報告，延誤對被告構成不公，亦明言或爭議專家資格。辯方指本案不是一般案件，要物色願意協助案件的辯方專家回應控方有難度，法官陳慶偉即反駁辯方是純屬猜測。辯方稱並非虛言，表示正待法庭裁決控方可否傳召相關證人，方可物色人選。

法庭退庭約1小時後，法官批准控方傳召相關證人，強調法庭仍未接納專家報告內容及專家資格。法官指辯方於案件管理階段時，從未提出挑戰被告的社交媒體內容真確性，表明對案件有重大影響，例如或需分案處理審訊，要求辯方在下周一（13日）表態會否就此爭論。

同案被告區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及林景楠前已轉任控方證人，料區將於下周一率先作供。法庭早前警告勿騷擾證人，否則或被控以藐視法庭罪及被請離法庭。此外，辯方為獲保釋的被告申請在審訊期間暫緩宵禁令獲批。

聆訊下周一(13日)續。

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記者：陳曉欣