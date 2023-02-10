【謀殺情婦】涉殺情婦後棄屍案續　前董事稱以死者名義買樓免前妻識破

▲ （資料圖片）

已婚證券公司前董事涉殺害33歲情婦後棄屍，被控謀殺罪，案件今(10日)於高等法院續審。被告自辯稱於夜總會認識死者，稱與對方相處很開心，毋須「扮嘢」，對死者開始萌生愛意後，希望保護及照顧她，兩人遂開始拍拖。被告稱死者知道他已婚，並表示不介意做第三者，只想被告照顧她。被告披露於2011年收入約300萬，他以死者名義置業是為免被妻子知道。



被告陳文深，現年49歲，案發時為證券公司董事，否認於2011年10月6日謀殺女子秦嘉儀（33歲）。



被告甫作供稱承認不合法殺害死者，但否認是謀殺。被告供稱於2003年與其初戀情人結婚，婚後育有兩兒，生活與一般中產家庭無異。被告稱從事證券業主要替客戶處理上巿事宜，因工作時間長，導致壓力大及非常緊張。被告稱由於工作日益繁重，與前妻相處時只顧及兒子的問題，甚少與她分憂，前妻於2011年始全職照顧及培育兩子。



被告稱㩴升為聯席董事後，工作責任越來越大，包括須跟進印製招股書等，生活變得緊張和焦慮。被告稱於2011年底薪為9萬元，當年獲分花紅約150萬元。除正職外，被告與友人合作做顧問服務，客戶來自內地小企業，主要協助投資者收購前作財務審查，當年就此收入約50萬元，全年收入共約300萬元。



被告供稱，由於須做顧問服務，遂於2006至2007年間與合作伙伴每月到夜總會2至3次，希望認識更多人獲得生意，因此認識擔任公關小姐的死者，此後每到夜總會便要求死者陪酒。被告稱知道公關小姐會招呼客人飲酒，並會提供性服務。



被告形容死者為人開朗和健談，「同佢一齊感覺好輕鬆、好開心，佢好識招呼人」，被告指當時仍未清楚死者有負面及黑暗的性格，並指公關小姐只向人展示好的一面。被告強調當時只與死者飲酒和談天，並沒有發生性關係。



至2008年中，被告當晚慶祝友人生日而喝醉後，與死者到酒店發生性關係，事後被告欲付肉金惟被拒，他指死者稱「唔係為錢」。被告供稱當時對前妻感內疚，亦覺得「欠咗死者」，自此被告便商約死者出外食飯及送禮物。



被告形容與死者聊天時「好開心、好舒服，唔使扮嘢」，被告稱得知對方背景後，感覺「好想保護佢，照顧佢」，亦開始「鍾意咗佢」。被告形容死者當時「好識氹我」，令他感到開心，遂於2008年中開始拍拖及發生性行為。



被告指死者知悉他已婚及育有兩子，死者清楚知道他不會離婚，並曾表示會「跟住我」，不介意當第三者，並希望被告繼續照顧她。被告稱感到死者對人「好真」，遂「越來越鍾意及愛佢，我唔捨得無咗佢」。

被告供稱曾到死者所住劏房，他認為環境及衞生差。死者亦表示不欲繼續於夜總會工作，提出協助被告工作。被告認為死者可協助他與內地客戶溝通，遂安排工作給她，並於淘大花園以死者名義買入單位，被告供稱只是不欲被妻子發現買樓一事，亦不會取回單位。被告同時購買了1份人壽保險，受益人為死者，希望死者與他一起時安心。

被告指於2009年2月，曾與死者到內地，於落馬洲返港時，兩人發生爭執，當時酒醉的死者向他動武。被告形容死者「好似唔同咗」，當時被告曾懷疑兩人的關係能否維持。被告稱與死者傾談後才知悉其飲酒問題，並向死者表示不喜歡其脾氣，又帶他與朋友見面時，視他為「戰利品」炫耀，被告指死者曾向他道歉。被告稱要求死者不要過量飲酒，被告稱若死者當時不應承，便不會買樓及已分手。

及後被告正式買入淘大花園單位，他指死者搬入後，兩人如一般情侶關係。被告指感到死者經常孤獨在家，故當時希望盡力陪伴對方。被告指當時除了支付單位每月供款予死者外，每月另給她8,000至9,000元。

及至2011年3月中晚上，被告致電死者，惟遭前妻發現，翌日早上被告向前妻坦承於夜總會認識死者及曾「開房」，被告當時稱「唔係認真，一時衝動咋，同佢玩玩下」，要求前妻原諒，被告指前妻當時表現傷心。

被告供稱當天早上心煩意亂，擔心會與前妻分開。被告供稱「好愛太太、好愛嘉儀」，當時須與死者分開，否則會影響家庭。被告於當天下午到淘大單位，向死者表示為了婚姻，無法再與她一起。被告指死者當時發呆後哭泣，哀求被告「我哋見少啲，但唔好分手」。被告稱當時亦不捨死者，並擔心對方會「做傻事」。

下周一(13日)續審。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧