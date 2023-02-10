  • 24°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 16:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】警搗屯天毒品儲存倉及製毒工場　檢市值2,300萬毒品拘1男

社會 15:14 2023/02/10

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

警搗屯天毒品儲存倉及製毒工場，檢市值2,300萬毒品拘1男。（曾秋文攝）

警方毒品調查科昨日（9日）進行打擊毒品行動，在屯門及天水圍區搗破毒品儲存倉及製毒工場，檢獲27公斤可卡因，3.6公升液態氯胺酮、59克氯胺酮及製毒工具，市值約2,300萬元，行動中拘捕一名男子。

警方毒品調查科督察朱紹麟今日（10日）表示，昨日（9日）下午探員到屯門建興路一工廠大廈展開埋伏行動，期間截查一名姓張（34歲）男子，對方作出激烈反抗，最後被制服，探員在他的斜孭袋中找到一磚270克的可卡因，其後押解他到其租用的工廈單位搜查，再找到99磚相約重量的可卡因，案中緝獲的可卡因27公斤。探員其後到天水圍天瑞路附近一個同是疑犯租用的私人住宅單位，發現大量製毒工具和正在進行轉化為液態的氯胺酮和半製成品，共3.6公升液態氯胺酮、59克氯胺酮，行動中所緝獲的毒品共市值約2,300萬元

朱紹麟說，疑犯涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」等罪，稍後將被落案控告相關罪名，明日（11日）在沙田裁判法院提堂。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【貪污】廉署通緝Tesco英國前高層及本地玩具商東主　3人涉貪逾700萬港元
今日 14:33
【貪污】廉署通緝Tesco英國前高層及本地玩具商東主　3人涉貪逾700萬港元
【傷人案】屯門男子遭持刀兇徒入屋襲擊　頸部受傷送院
今日 14:00
【傷人案】屯門男子遭持刀兇徒入屋襲擊　頸部受傷送院
【47人初選案】何桂藍投訴控方延誤提供專家報告　料區諾軒下周一作供
今日 14:20
【47人初選案】何桂藍投訴控方延誤提供專家報告　料區諾軒下周一作供
【謀殺情婦】涉殺情婦後棄屍案續審　前董事稱以死者名義買樓免前妻識破
今日 15:13
【謀殺情婦】涉殺情婦後棄屍案續審　前董事稱以死者名義買樓免前妻識破

你可能感興趣

【貪污】廉署通緝Tesco英國前高層及本地玩具商東主　3人涉貪逾700萬港元
今日 14:33
【貪污】廉署通緝Tesco英國前高層及本地玩具商東主　3人涉貪逾700萬港元
【傷人案】屯門男子遭持刀兇徒入屋襲擊　頸部受傷送院
今日 14:00
【傷人案】屯門男子遭持刀兇徒入屋襲擊　頸部受傷送院
【47人初選案】何桂藍投訴控方延誤提供專家報告　料區諾軒下周一作供
今日 14:20
【47人初選案】何桂藍投訴控方延誤提供專家報告　料區諾軒下周一作供
罪案 危險藥物 沙田 天水圍 屯門

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
16:29 2023/02/09
【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖
12:52 2023/02/09
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖