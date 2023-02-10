【打擊毒品】警搗屯天毒品儲存倉及製毒工場　檢市值2,300萬毒品拘1男

▲ 警搗屯天毒品儲存倉及製毒工場，檢市值2,300萬毒品拘1男。（曾秋文攝）

警方毒品調查科昨日（9日）進行打擊毒品行動，在屯門及天水圍區搗破毒品儲存倉及製毒工場，檢獲27公斤可卡因，3.6公升液態氯胺酮、59克氯胺酮及製毒工具，市值約2,300萬元，行動中拘捕一名男子。

警方毒品調查科督察朱紹麟今日（10日）表示，昨日（9日）下午探員到屯門建興路一工廠大廈展開埋伏行動，期間截查一名姓張（34歲）男子，對方作出激烈反抗，最後被制服，探員在他的斜孭袋中找到一磚270克的可卡因，其後押解他到其租用的工廈單位搜查，再找到99磚相約重量的可卡因，案中緝獲的可卡因27公斤。探員其後到天水圍天瑞路附近一個同是疑犯租用的私人住宅單位，發現大量製毒工具和正在進行轉化為液態的氯胺酮和半製成品，共3.6公升液態氯胺酮、59克氯胺酮，行動中所緝獲的毒品共市值約2,300萬元

朱紹麟說，疑犯涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」等罪，稍後將被落案控告相關罪名，明日（11日）在沙田裁判法院提堂。

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記者：曾秋文