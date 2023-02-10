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【艾粒演唱會】余迪偉不滿性向被歧視　當奴少爺占公開發文道歉

娛樂 16:12 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

當奴與少爺占發文向余迪偉道歉。

當奴（唐劍康）和少爺占（甄子康）組成的艾粒（ILUB）一連四場的《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》在昨晚（2月9日）舉行首場演出。

但商台DJ余迪偉在騷後於個人社交平台上載一張演唱會現場的照片，相中所見，是舞台大螢幕登了余迪偉半裸浸溫泉的照片，並加上「迪偉同你浸溫泉」的字眼。余迪偉對於未經同意被公開刊登半裸照，同時被「性取向歧視及職場欺凌」大感不滿，並標籤當奴和少爺占留言鬧爆：

Enough is enough! 你哋都玩咗咁多年啦，我都冇出聲咁多年啦，你哋都有頭有面有地位，仲玩？呢張相係我IG嘅，有冇經過我同意上你哋個大台去賺錢呢？呢單嘢係性取向歧視同埋職場欺凌！

【艾粒演唱會】商台DJ余迪偉被登半裸照有感性向歧視　發文鬧爆當奴少爺占

公開道歉

今日（2月10日）下午，當奴和少爺占分別在個人社交平台發文道歉，並表示余迪偉已接受他們道歉。

當奴發文寫道：

就日前艾粒騷以過去環節文化節拍重溫一事而闖出的禍，令當事人迪偉先生受到冒犯，我們鄭重地衷心向迪偉先生道歉🙇🏻‍♂️

感謝迪偉大人有大量，得知你已接受道歉，我們萬分感激🥲

我們會更改餘下場次節目內容，並承諾以此為鑒，日後會更加小心顧及所有人感受。

我知道錯了🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️對不起。
@dikwai

至於少爺占則寫道：

就日前艾粒騷以過去環節文化節拍重溫一事而闖出的禍，令當事人迪偉先生受到冒犯，我們鄭重地衷心向迪偉先生道歉🙇🏻‍♂️

感謝迪偉大人有大量，得知你已接受道歉，我們萬分感激🥲

我們會更改餘下場次節目內容，並承諾以此為鑒，日後會更加小心顧及所有人感受。

我知道錯了🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️對不起。暫未對事件作出回應。少爺占與當奴除是商台節目主持外，也是商台高層，余迪偉即今次不怕得罪高層開火。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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