【艾粒演唱會】余迪偉不滿性向被歧視　當奴少爺占公開發文道歉

當奴(唐劍康)和少爺占(甄子康)組成的艾粒(ILUB)一連四場的《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》在昨晚(2月9日)舉行首場演出。

但商台DJ余迪偉在騷後於個人社交平台上載一張演唱會現場的照片,相中所見,是舞台大螢幕登了余迪偉半裸浸溫泉的照片,並加上「迪偉同你浸溫泉」的字眼。余迪偉對於未經同意被公開刊登半裸照,同時被「性取向歧視及職場欺凌」大感不滿,並標籤當奴和少爺占留言鬧爆:

Enough is enough! 你哋都玩咗咁多年啦,我都冇出聲咁多年啦,你哋都有頭有面有地位,仲玩?呢張相係我IG嘅,有冇經過我同意上你哋個大台去賺錢呢?呢單嘢係性取向歧視同埋職場欺凌!