【蟻俠與黃蜂女：量子狂熱】揭MCU第五階段序幕　入場前6大備忘

為Marvel電影宇宙（MCU）第五階段揭開序幕的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），繼續由頭兩集導演彼頓列特（Peyton Reed）執導，除延續影迷最愛的貼地抵死幽默風格外，今集將深入量子領域，為《蟻俠》系列開創全新格局。

1.對MCU發展影響深遠

今集《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》故事主線將對MCU的未來有重大深遠的影響，有如當年《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier） 隨著神盾局的衰落而引起MCU翻天覆地的變化。

同時此片亦如《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War） 所見到的英雄陣營分裂而引發連場大戰，《蟻俠3》將同樣主宰了MCU下一步發展，與之後陸續登場的幾部MCU鉅製有重大關連。

2.MCU最強大反派登場

今集最矚目的還有被指比魁隆（Thanos）更犀利、為MCU有史以來最強大的反派「征服者康」首度在大銀幕登場。

導演表示，為營造《蟻俠》系列更龐大格局，他們需要引入一個宇宙級的大奸角，甚至會主宰MCU第五階段發展：「在從小看遍的Marvel漫畫中，一直都十分喜愛『征服者康』這個角色。」

「征服者康」擁有強大神奇力量，能夠改寫現實，打破時間線，同一時間存在於過去、現在和未來。

導演指，很多人認為「蟻俠」是最弱的復仇者，他只會縮細和跟螞蟻說話，所以今次特意為「蟻俠」安排多元宇宙中最強大的對手「征服者康」。

▲ 大反派「征服者康」。

3.蟻俠全面「升呢」

保羅活特自2015年化身「蟻俠」，已視這角色如家人般關係密切：「史葛朗有趣在他毫無特別之處，他沒有超能力，他不是雷神，不是變型俠醫，不會飛，他只是一個憑直覺行事的醒目仔。扮演一個被逼成為英雄的普通人是最好玩的！」

今集「蟻俠」將會全面升呢，隨著他與「黃蜂女」整個超級英雄家庭被牽引進入量子領域，面對復仇者聯盟級數的重大威脅，由此引發成為一部家族歷險、科幻大戰電影。當中史葛與琪詩的父女情仍然會是故事核心。

4.新一代女超級英雄登場

新加盟飾演「蟻俠」女兒琪詩的靚女新星嘉芙蓮紐頓又是另一亮點。

她憶述自己第一部看的Marvel電影是《鐵甲奇俠》(Iron Man)，自此超級英雄電影便成為她和父親的結伴睇戲好節目，「我仍記得當年我和爸爸在戲院買爆谷時，我跟他說我有日將會成為超級英雄！」

多年後，當嘉芙蓮紐頓夢想成真獲選加入《蟻俠3》時，卻要保守秘密多月，直至Marvel 正式公佈：「公佈那天剛巧是我的生日，我收到大量祝賀短訊，我從未試過在生日收到這麼多短訊！」

▲ 女新星嘉芙蓮紐頓演「蟻俠」女兒琪詩（中）。

5.前所未有深入量子領域

雖然量子領域曾在之前的MCU電影宇宙出現，但今集將會是最深入、最完整的一次。

監製Stephen Broussard解釋量子領域是存在於我們世界中的次元子空間，有自己的科技、社會、宗教和政治。今集電影創造了的整個量子領域，包括當中的城市、文明，內裡的運作邏輯和歷史，以及各式生物、人類和建設。

量子領域的影像和設計靈感來源十分多元化，製作團隊既參考了電子顯微鏡圖片，也有 70和80年代的重金屬風格雜誌，以及導演搜集的舊科幻小說封面，包括John Harris、Paul Laird、Richard M. Powers等畫家的經典畫作。

量子領域裡有各式稀奇古怪的角色和神秘事物，包括會浮的生物、黏狀球體生物、會讀心的生物、類人類 (Humanoids)等。

監製Stephen Broussard深信MCU其中一個重要成功之處，正是在於不斷引入新角色、新故事線，來開啟全新的世界。

6.揭Janet Van Dyne秘密經歷

米雪菲花飾演的珍納芳婷（Janet Van Dyne），今集會是另一關鍵角色。

Janet Van Dyne之前在量子領域生活了30年，今集將會擔當仿如嚮導的角色。她過去在量子領域的秘密經歷、未了結的任務，更會為「蟻俠」和家人帶來嚴重後果。

▲ 米雪菲花飾演珍納芳婷。

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