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【將軍澳交通】運輸署預告下月開辦將藍過海巴士線　預計將藍隧道可滿足未來交通需求

社會 15:49 2023/02/10

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（資料圖片）

將軍澳—藍田隧道通車近2個月，將軍澳區內交通大為改善，運輸及物流局與運輸署向立法會提交文件，交代通車後交通情況，並預告下月有望試辦過海隧巴特別班次。

運輸署表示，雖然現時將軍澳2條過海隧巴路線客量偏低，但因應居民建議，運輸署一直與巴士公司研究試辦行走將藍隧道的特別班次，並大致敲定服務細節。署方預告，視乎與地區人士的溝通，可望於下月試辦該過海隧巴特別班次。

另一方面，將藍隧道於開通後在平日和週末/公眾假期日間，分別分流27%和28%由將軍澳前往九龍，以及22%和26%由九龍前往將軍澳的交通流量。至於在週末/公眾假期的傍晚繁忙時段，將藍隧道可分別分流高達31%和28%往九龍方向和往將軍澳方向的交通流量。

在平日早上繁忙時段，將軍澳隧道於將軍澳往九龍方向的隧道入口的車龍長度大幅減少了1,350米，減幅達68%。而車速則提高了35公里/小時，為過去的3.5倍。

在週末及公眾假期的傍晚繁忙時段，上述車龍和車速也分別大幅減少了1,450米(76%)和提高了45公里/小時(4.5倍)。

現時將藍隧道的設計交通流量為每方向每小時2,800架次。運輸署預計，隨著將軍澳區内新的發展項目，如將軍澳入境事務處總部、將軍澳政府合署及位於坑口、寶琳及百勝角的新建公營房屋等陸續落成，預計將藍隧道仍有足夠的交通容量配合相關發展。

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記者：陳梓蔚

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