贏在智能生產線 中小企獲資助升級轉型

在元朗一家豆品製品廠房內,老員工要眯起雙眼查看飲品樽蓋上的有效期是否清晰顯示,並計算每款豆漿的生產數量,確保出貨品質;他知道曾有一批飲品的過期日因打印模糊而遭超巿退回。公司負責人理解老員工情況,遂引入智慧營運應用,以傳感裝置、影像分析等科技監測生產線數據,包括以數碼影像檢測瓶蓋上字體是否準確、計算生產數量等,大幅減輕老員工負擔,將產品損耗率降低10%,並明顯提高訂單付運率及營運效能。(實例詳情:https://bit.ly/3knMyZI)

智慧營運 投資回報率(ROI)可觀

以上實例並非高科技,例如傳感器(sensor)、「蹤橫網™」追蹤溯源平台等科技都經過多年時間驗證,而費用亦豐儉由人;公司亦毋須大幅改動平日業務流程,只須在關鍵位置 / 資產 / 產品中添加新設備或標籤、並接上互聯網,各類營運訊息即時一目了然。國際諮詢機構麥肯錫(McKinsey)指¹,智能生產線或自動倉庫可為企業節省雙位數的存貨成本,亦提升員工生產力。



中小企亦可輕鬆推行

傳統中小企要變革其實不難,關鍵在於認知、技術和資金。智慧營運不是大企業才可做,中小企亦可在不同流程逐步推行。透過物聯網(IoT),讓供應鏈數碼化、自動化,在落單、採購、生產以至出貨付運等流程上,進行實時數據收集及分析,因應實際情況靈活調整,這便是智慧營運的精粹。

生產、倉儲、物流 應用最普遍

智慧營運最常應用於生產流程、倉庫管理、及物流追蹤,文首提及的豆品廠便在生產線上部署智慧營運方案。有本地藥品商因要符合衞生署《貯存藥劑製品的規定》,在港九兩地的藥品倉庫中安裝溫度及濕度感應器作記錄,並連接至中央系統;透過儀表板即時顯示產品儲存狀況,讓藥商符合當局續牌要求規定之餘,亦每年省回最少20萬港元的人力資源,更有助商戶確保藥品質量。(實例詳情: https://bit.ly/3iFjImF)

一間傢俱企業因製作新一季產品目錄,須由不同倉庫搬運大量傢俱到攝影廠、再運返原處,遂將平時的發貨標籤換上RFID標籤,讓員工準確掌握整個出倉 / 回倉過程,隨時知道產品位置,節省反覆拆卸安裝及收發產品等程序的時間達70%,優化送貨規劃。(實例詳情:https://bit.ly/3BWD251)

資助、技術、培訓 智慧營運鐵三角

現時特區政府有各式資助,包括「再工業化資助計劃」、提供符合「智能生產」項目總開支的三分之一或1,500萬港元;提高生產力或將業務流程升級轉型、上限60萬港元的「科技券」;每年最高50萬港元培訓「工業 4.0」專才的「再工業化及科技培訓計劃」等。

配合多項資助、人才培訓支援、技術諮詢等,現時絕對是中小企數碼化、智能化轉型的良機。只要踏出一小步,便能帶來大改變,令業務更靈活堅韌、持續發展。

林潔貽

香港貨品編碼協會(GS1 HK)總裁

¹ 麥肯錫2022年4月13日文章《Capturing the true value of Industry 4.0》:https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/capturing-the-true-value-of-industry-four-point-zero

