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劉雅麗再度自資母女開音樂會　兼任監製一腳踢：要捧紅媽媽

娛樂 16:09 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

劉雅麗母女開音樂會。

劉雅麗原於去年舉行自資跟媽媽包曉華的兩場《我和媽媽有個約會》安哥音樂會，因疫情再度延期，經過多次入紙申請，終於下個月3月22日在文化中心舉行。

今次Alice仍是全資6位數字，兼一腳踼做監製，笑言出錢又出力，要捧紅75歲的媽媽，自己就可以提早退休。實質是孝順的她希望趁媽媽體力、記憶力和狀態仍大勇，能應付到演唱會演出時可滿足她的歌瘾。

母女合照。

其實自2021年Part 1音樂會後，因反應熱烈，上年有粉絲希望可在北區方便有老人家欣賞，所以曾於沙田大會堂及文化中心各演一場，誰知被疫情打亂，初任製作人的她不知取消檔期的場地要當從新入紙申請，最後只能申請到文化中心再開《我和媽媽有個約會》part 2。

雖然得一場，但Alice 與媽媽曉華姐仍會全力以赴，說母女檔音樂會不多，應該有市場，音樂會形式將以半故仔半唱歌演出，更笑言媽媽台上的「故仔」相信比她更吸引觀眾欣賞。今次更邀請到黑妹李麗霞及舒雅頌任嘉賓。

劉雅麗早前美國開騷。

早前Alice到美國和葉麗儀、陳潔靈登台， 亦帶同媽媽一齊去，順道旅遊，笑言先俾「甜頭」媽媽開開心心义滿電，回港就為下個月的音樂會做好準備。 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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