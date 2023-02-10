【正式封盤】吳千語被好姊妹周揚青踢爆已婚　與富三代男友施伯雄修成正果？

▲ 真的結婚了?

現年29歲的吳千語在2018年被爆與「百億富三代」施伯雄（Brian）拍拖，雖然二人一直沒有承認拍拖關係，但二人不時齊齊去外國旅行，返港後又一起返回男方寓所，更一起孖住出席朋友聚會。

二人曾分手

不過在2019年4月千語曾公開表示單身，又指希望找到一個理解自己的人，似乎暗示與施伯雄的感情告一段落。

言猶在耳，過了數月後當時有傳媒踢爆千語與施伯雄已暗地復合，為保愛苗較之前更低調處理感情。自他們復合後，感情更勝從前，近年他們愈愛愈高調，多次公開甫出合照放閃，感情穩定。

▲ 與男友施伯雄愛得甜蜜。

被周揚青踢爆已婚

近日千語與好友周揚青一起為時尚網站拍片，期間兩人互相為對方配搭服飾，分別以「交換衣櫥」、「情人節穿搭」、「我的婚禮Dress Code」為題，挑選適合的服飾。

千語穿上露腰西裝襯短裙，散發青春氣質，期間周揚青突然對千語說：「作為一個已婚女士，我已經很少見你穿這麼青春洋溢了。」

一句「已婚女士」隨即引起網民熱議，更留言「千語結婚了？」﹑「恭喜恭喜」﹑「幸福快樂」！

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激罕談男友施伯雄

吳千語曾在節目《絲打圍爐》中激罕少公開談富男友施伯雄，他指當談到點揀男友，吳千語稱對方要心地好、對事業有熱誠、責任心、要陽光熱愛生活外表大方得體。

她又表示不會選擇身形偏肥胖男士，解釋指：「一個好熱愛生活嘅男孩，應該唔會肥得去邊。多數好陽光，好熱愛生活嘅男仔，schedule係好穩定，我其實都鍾意咁嘅男仔，我鍾意一個男仔係就算可能上班族，9點要返工，可能8點去做運動，多數呢啲都會係成功人士，因為佢好自律，呢啲自律嘅人，肥極都有限。」

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