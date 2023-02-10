【兒童學習】小朋友常遊魂工作記憶效率低　心理學家︰或患認知脫離症

▲ 小朋友常常看起來也比其他同齡的孩子慢和累，可能患認知脫離症。（圖片︰《反起跑線聯盟》）

小朋友做功課常常慢吞吞，平日又常常發白日夢，他有注意力不足的問題嗎？作為父母我可以怎樣協助他？

「小朋友不是不願意做功課，只是常常慢吞吞的，我迫他時他又顯得很緊張。」

「他常常把話說到一半，就好像迷失了，不知如何說下去。」

「她常常看起來也比其他同齡的孩子慢和累。」

「這是注意力不足的問題嗎？」

最新影片︰

反思孩子日常生活4方面

這些是我在臨床診斷治療上被父母問及的問題。要了解孩子是否出現注意力不足的問題前，我常常鼓勵父母先從孩子日常生活反思：

1. 孩子身體健康正常嗎？

2. 孩子平日的作息正常嗎？

3. 孩子的情緒狀況正常嗎？

4. 孩子不只是對討厭的工作慢吞吞，在整體工作和生活是否也出現緩慢，缺乏精力的現象？

若以上四條問題你的答案也是「對」，而孩子呈現的慢吞吞、發白日夢和欠缺精力，而顯著地影響學習、社交和日常生活，孩子的症狀就可能符合正在研究中，未正式納入精神疾病診斷與統計手冊 (DSM) 的認知脫離症（Cognitive disengagement syndrome）。

認知脫離症的症狀主要句括專注力脫鈎，思考運作困難和低能量的情況，相關症狀及治療詳見︰【按此】

認知脫離症不是思考緩慢

過去十年，精神科及臨床心理學家一直也在致力研究認知脫離症。2019年一個關於132個8-13歲患有認知脫離症的兒童的研究，嘗試透過不同的認知及腦功能測驗，去研究他們在認知功能上的困難。

研究發現，這些兒童的主要困難並不是思考緩慢，也不是工作模式（因過份小心而拖慢速度）、視覺空間認知和手眼協調上的困難。反而，研究員發現，這些兒童在執行功能(executive functioning)上的問題，似乎影響整體反應速度的原因。這些兒童似乎工作記憶效率（Working memory efficiency）比較低，需要更多時間在思考上整理及組織資料。

研究發現，另外一個執行功能 (executive functioning)上的問題，是和他們過快的「暫停」（Inhibition response）速度有關。適當的「暫停」在人類發展上是重要的，因為可以幫助我們減少衝動的行為，在危險的狀況及時暫停以避免困難。但過份活躍的暫停系統，則會令我們的警覺度降低和表現緩慢，影響學習及日常生活。

認識認知脫離症的病理和系統只是在初步的階段，我們仍然需要更多的數據，去更掌握他們在認知上的困難及更精準地擬定治療的方向。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

原文標題︰「為什麼孩子會慢吞吞？認知脫離症（Cognitive disengagement syndrome）兒童究竟在認知上出現什麼困難?」

撰文 : 溫穎瑤 臨床心理學家 聖公會聖基道兒童院