【醫生盜竊】醫管局女高層與丈夫涉超巿偷食物 　女高層稱當時擔心女兒而未留意丈夫未掃描貨品

▲ 被告莊慧敏（左）及趙名宇（右）（曾秋文攝）

醫管局總行政經理莊慧敏涉夥同骨科醫生丈夫趙名宇，在黃埔1間超市偷竊日本西瓜及壽司等總值逾1,600元的食物，被控盜竊罪，案件今（10日）於九龍城裁判法院續審。莊自辯時指，當時因擔心幼女及未有留意丈夫有否掃描貨品等因素下，以致有部分貨品未有付款。莊一度哽咽指，當時擔心若杭州封城，幼女的衣食住行會受到影響，屆時幼女若生病，亦未必可以向醫生求診。

被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。2人被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。

被告趙名宇今續自辯，在控方盤問下同意當時在與警員及保安解釋時未有提及當時心緒不寧，或受情緒影響，又指當時在他而言，覺得所有貨物已付款。

控方指出，莊在超巿購物前曾挽着趙的手，又摸趙的頭，兩人看似並非心緒不寧。趙供稱，這是兩人互相鼓勵的情況。

控方續指，兩名被告以自助付款機支付眾多貨品是希望製造混亂，乘機不支付當中的貴價貨品，趙不同意說法。

被告莊慧敏自辯時稱，當時正值第5波疫情，工作繁忙，每天均需工作逾12小時。莊指，案發當日並非當值，但仍要檢查電郵。

莊指，由於幼女正在杭州讀書，當時杭州受疫情影響，故在案發時擔心幼女的情況。莊指當日亦未完成工作，加上當時執意將食物分開擺放，未有留意丈夫有否掃描貨品，以致有部分貨品未有付款。莊續指，由於丈夫事後需重回超市購買三文魚籽，故她付款後亦逗留在超市門口等待。

莊於控方盤問時被問及幼女在杭州的情況時一度哽咽，莊指當時擔心若杭州封城後，女兒的衣食住行會受到影響，若幼女生病，亦未必可以向醫生求診。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟