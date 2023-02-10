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【身教言教】小朋友有樣學樣　說話暴力負面似足爸媽

育兒經 17:35 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

小朋友有樣學樣，說話暴力負面似足爸媽。（《開心速遞》劇照）

記得在網上看過一個小妹妹認真地給媽媽意見︰「我希望所有人都可以做朋友，你和爸爸可以做朋友，不要互相生氣。」

看上去大概是四、五歲的小女孩，說話卻充滿智慧︰「我從來對人都不會刻薄，嗰啲態度刻薄嘅人會變成怪物，最終怪物會食晒啲好人，咁呢個世界咪只剩下怪物囉！」

這個小女孩委實太聰敏了，她道出的人生智慧，也許是不少成年人也未必能掌握呢！我不禁想，她說話的成熟態度是與生俱來的，又或是模仿成年人？她的導師是爸媽？老師？祖父母？

小朋友的模仿力極強，但倘若身邊的成年人不濟，小朋友會學到壞東西，兼且會學得極為神似。

最新影片︰

靚太廚房
【靚太廚房】兒童食用安全好重要　4步輕鬆煮出健康美味午餐便當

有四歲小孩說話充滿暴力，「我打你！」時常掛嘴邊，在家裏經常凶弟弟︰「你再曳，我打你！」

在學校又凶同學︰「你唔同我玩，我打你！」開吭習慣了要打人，她是跟誰學的呢？聽媽媽跟她是如何溝通的吧︰「你再唔食飯，我打你！」「你唔乖乖刷牙，我打你！」「我打你！」「我打你！」……孩子自然滿腦子都是「我打你！」

有爸爸不小心打碎了水杯，三歲兒子老氣橫秋的責罵：「哦，你死啦，做錯事，你知唔知自己錯喺邊？」「仲唔快啲講對唔住？」「大聲啲呀！聽唔清楚呀！」小孩究竟是跟誰學的呢？

又有三歲小女孩說要餵媽媽吃飯，媽媽姑且扮BB跟女兒互換角色。「食大啖啲！」「唔准含喺嘴裏面，我命令你快啲吞咗佢，快啲呀！」小女孩很兇惡，有點駭人，究竟她又是模仿誰？

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「孩子說話似足誰？」。

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撰文 : 鄧藹霖

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