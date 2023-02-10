【土耳其地震】救援隊災區搬遺體 驚見父肉身護兒惜陰陽相隔

▲ 災區搬出爸爸遺體赫見「肉身護兒」震撼畫面曝光。

土耳其東南部7.8級大地震發生超過三天，土國及敘利亞政府9日晩公布最新傷亡數字，兩國已知逾2萬人死亡，天災無情，但仍顯示出人性的光輝，當中有兒童靠著父母的保護下生還下來，也有姊姊以身體保護弟弟。

最新影片推介:

據Ihlas News報導，位於敘利亞阿夫林（Afrin），搜救隊在瓦礫堆下發現一對父子，爸爸當時已經沒有生命跡象，搜救隊遂拖出爸爸的屍體，赫然發現爸爸身下是其兒子，原來爸爸用身體保護兒子，當搜救隊救出兒子後，發現仍有生命跡象。

搜救隊馬上將男童抬上救護車送往當地醫院。相關畫面在網路上流傳。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

