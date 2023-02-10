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【土耳其地震】救援隊災區搬遺體 驚見父肉身護兒惜陰陽相隔

親子 16:51 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

災區搬出爸爸遺體赫見「肉身護兒」震撼畫面曝光。

土耳其東南部7.8級大地震發生超過三天，土國及敘利亞政府9日晩公布最新傷亡數字，兩國已知逾2萬人死亡，天災無情，但仍顯示出人性的光輝，當中有兒童靠著父母的保護下生還下來，也有姊姊以身體保護弟弟。

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據Ihlas News報導，位於敘利亞阿夫林（Afrin），搜救隊在瓦礫堆下發現一對父子，爸爸當時已經沒有生命跡象，搜救隊遂拖出爸爸的屍體，赫然發現爸爸身下是其兒子，原來爸爸用身體保護兒子，當搜救隊救出兒子後，發現仍有生命跡象。

搜救隊馬上將男童抬上救護車送往當地醫院。相關畫面在網路上流傳。

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責任編輯：王明芳
 

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