【黃金血型】18歲少女捐血揭擁「黃金血」　cisAB血型存在概率僅58萬分之一

▲ 18歲少女捐血揭擁「黃金血」：cisAB血型存在概率僅58萬分之一。

稀有血型中不僅有RH陰性「熊貓血」，更有存在概率僅58萬分之一的「黃金血」，近日在一次捐血者血液篩查中被發現。

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綜合内地媒體報道，陜西寶雞市一名18歲少女在血站捐血後，檢測人員在進行血液常規篩查時，發現其血型為極罕的cisAB血型，比「熊貓血」更稀有。據檢驗科工作人員表示，由於本例血型罕見，工作人員隨之也對該少女進行家族調查，在進一步基因檢測後，證實該少女及其2名親屬的基因序列為全球首次報道。目前，該例血型基因通過了美國國家生物信息中心審核，並收錄並發佈於「GenBank」數據庫，作為新基因被世界共享。

存在概率僅58萬分之一

血站檢驗科副主任張倩解釋，常見4種類型血型包括A型、B型、O型和AB型，都屬於ABO血型系統。而cisAB血型是ABO血型系統的一個亞型，在遺傳學上特徵表現是同一側染色體上，既存在部分A基因，又存在部分B基因，因此被稱新順式AB基因。通常，在ABO血型系統內，AB型的丈夫和O型的妻子生育，子女的血型不可能出現AB型；只有在一方血型是AB型中稀有的cisAB型，才會出現子代血型是AB型，即cisAB血型的情況。張倩稱此血型稀有程度比「熊貓血」更甚：

熊貓血通常指Rh陰性血，在中國漢族人群中的概率約為3%至4%。而cisAB血型存在概率只有58萬分之一至17萬分之一，是名副其實的稀有血型，堪稱為「黃金血」。

另外，cisAB型個體者，在接受輸血時，不能輸入常規AB型血液，否則會引起溶血反應；而應輸O型或A型的洗滌紅細胞，或考慮自體輸血。

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責任編輯：羅嘉欣