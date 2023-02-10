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【日出時讓街燈安睡】張學友藉MV勉勵歌迷　歌神宣布今年開演唱會

娛樂 16:38 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

學友拍攝新歌MV。

張學友日前為《日出時讓街燈安睡》獨唱版拍攝MV，學友飾演一位古董店老闆，面對時代洪流的衝擊下陷入結業低潮，本打算結束營業就此放棄，但當看到外面的世界大家仍舊在自己崗位上努力工作，換個心態後發現，最應該放下的是「放棄」的念頭，希望能藉此與大家共勉。

在MV拍攝現場，學友稱：「我想這幾年大家都有心境上的變化，我也是其中之一。很想工作但又未能成事，我就用我自己的方法去堅持，就是每天『死唱爛唱』不斷練習，有時候會發現有些唱法的改變，或者有些小小進步，我就會很開心。」

學友亦分享他對歌曲中「放下」的看法，他認為放下的意思不是放棄，他說：「放下是讓自己有一段放鬆的時間，在某些情況下就當休息一下吧！因為休息是讓自己再充電，重新認識自己，重新準備自己，給自己時間去適應去面對。」

飾演古董店老闆。

學友拍MV摔倒

拍攝MV最後發生小插曲，導演有安排張學友騎單車的場面，原對於騎單車是駕輕就熟，但在清晨的香港巷道中騎車還是頭一次。

來回騎過幾趟後，導演突發奇想希望學友能敞開雙手，展現出歌詞中「鬆手不佔有方可擁有」，雖有難度但學友都想挑戰一下。

練習幾次後，導演順利捕捉到鏡頭，但學友卻因路面不平整摔車跌倒，嚇到導演及所有在場工作人員。學友雖無大礙沒有受傷，但深深覺得自己年紀大了應該安份點，危險動作還是交給專業特技組。

MV要騎單車。

今年內開演唱會

學友亦希望藉今次機會澄清一件事，並透露一個大好消息，他說：「可能大家在網上都有看過一些虛假的演唱會訊息，我想澄清一下，我並沒有一個叫甚麼xx之年的演唱會。」

學友表示：「我是在準備演唱會，最有可能在未來半年發生，但演唱會名字就先保留不公佈，希望一切可以順利進行。」

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