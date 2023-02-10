【當造水果】柑皮佈滿白粉末非發霉有重要功能 中醫提醒一類人士慎服

▲ 柑皮上佈滿恐怖白粉末原來非發霉且有重要功能。

每年2-4月也是柑子的當造季節，由於果肉甜美多汁、營養價值高，而且體形的骰，深受一家大細喜歡。但日前有市民購買了產自台灣的茂谷柑，其外層帶為數不少的白色粉末，懷疑是農藥殘留或發霉，於是向有關當局查詢，擔心對人有害。但原來這些在柑皮外層的白粉末是有一個極為重要的功能，愛柑之人不得不知。另外，註冊中醫師陳綺琪及營養師李杏榆更會教大家柑子的進食時注意宜忌，提醒一類人士慎服。

影片推介:

很多人常誤會以為柑子外面一層白色粉末是農藥或發霉，日前有市民反映相關問題:

最近跟果農買了兩大箱橘子，結果每顆橘子上都殘留白白的東西，用水刷是可以洗掉...但是聽朋友說這是噴退酸劑的殘留，這對人體不是會有傷害嗎？

白粉末是防柑子被曬傷

台中市政府農業局澄清，表皮上白色粉末是碳酸鈣粉(CaCO3)，目前運用噴在柑桔等水果表面，具有反光作用，可防曬及防止裂果，用清水洗乾淨即可安心食用。

茂谷柑果實易受太陽紫外線傷害，灼傷果皮及果肉組織，造成果形歪斜、汁少味淡，影響果實商品價值。因此，果農常利用碳酸鈣粉於茂谷柑果實生育期噴施植株或塗膜於果實上，降低果實受烈日傷害，讓果皮細緻和紅潤。採收後，果農將碳酸鈣粉清洗乾淨再出貨，民眾購買時若見殘存白色粉末，用清水洗乾淨即可安心食用。

茂谷柑果園常見植株及果實表皮上有層白色粉末，主要是用來保護果實避免曬傷的碳酸鈣粉(CaCO3)，碳酸鈣是鈣離子和碳酸根離子的結合物，目前運用噴在柑桔等水果表面，有反光作用，可防曬及防止裂果；若在柿子、蘋果等大型果樹的樹幹上噴碳酸鈣，還可防止樹幹斷裂。

▲ 台灣產的茂谷柑表皮上白色粉末用途是防曬及防止裂果，用清水洗乾淨即可安心食用。（照片來源:台中市政府農業局）

記者就此事向註冊中醫師陳綺琪查詢，吃柑時需要注意之宜忌，陳醫師直指有一類人士宜吃柑:

柑橘類屬於偏涼的水果，加上味道較甜，吃得多容易傷脾胃。由於容易入口多汁，一旦服食過量會鼻敏感、濕疹情況加劇。

吃柑後不要喝牛奶

由於很多小朋友喜歡吃柑，但陳醫師建議小朋友每天最多只可以吃一顆柑子:

大前提是要沒有咳嗽的情況下才可以吃，因為所有柑橘類水果，如柑、橙、檸檬，內含檸檬酸，容易刺激氣道，令原本已經的咳嗽加劇，並且生痰。如果是「寒咳」即痰像「口水泡」，再加吹風，咳嗽會更嚴重。 另外如果經常肚痛肚屙人士，也不宜吃柑橘，會較易傷脾胃。

陳醫師也提醒喜歡喝牛奶的小朋友要注意：

吃柑橘後類水果後一小時之內不要飲奶，避免蛋白質與維他命Ｃ混在一起，令腸胃不適。

建議每日食用份量

營養師李杏榆指生果成人每天建議2份，小朋友一份，一份即成人一拳頭大。

＊每人體質不同，以上資訊僅供參考，有任何疑問請諮詢註冊中醫師及營養師。

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責任編輯：王明芳