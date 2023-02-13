【商場優惠】又一城「家添童FUN優惠祭」 搞遊戲送優惠券免費扭氣球冧細路

▲ 又一城大搞優惠祭，參加遊戲可贏得優惠券。

新一年，又是時候為小朋友買新衫或添置新家品，又一城於2月23日至3月31日舉行「家添童FUN優惠祭」，My FESTIVAL會員尊享多重禮遇，於指定商戶購物滿指定金額，即享高達港幣700元現金折扣優惠，並可賺取雙倍積分！

此外，為響應2023年3月17日的「世界睡眠日」，讓大家關注自己的睡眠品質，又一城誠邀您參加Instagram有獎遊戲，有機會贏取港幣500元電子購物禮券，於又一城多間著名寢室用品店選購心頭好，助你夜夜好眠！另有每週驚喜優惠及限時Facebook有獎遊戲。

最新影片推介

會員雙重禮遇

現有My FESTIVAL會員將於2023年2月23日至2月25日期間在又一城手機應用程式賬戶內之「我的獎賞」收到一套三張電子優惠券，並可於2023年2月23日至3月31日在又一城指定童趣商戶或指定家居生活商戶單一消費購物滿指定金額，即可享高達港幣700元現金折扣優惠！

新會員成功登記後，除基本迎新5積分外，更可獲發相關電子優惠券作迎新禮遇。另外，會員於指定商戶單一消費購物滿港幣500元或以上，更可賺取雙倍積分，並於推廣期內之星期六及日可免費獲贈扭扭氣球乙次！萬勿錯過！

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現金折扣優惠

電子優惠券一：

於Awesome、B. Duck Playful Store、Dr. Kong健康鞋專門店、MasterArt by Rainbow Creative Arts、MiDes、柏斯音樂、Rainbow Creative Arts、Sanrio Gift Gate、玩具“反”斗城及Twinkle Dance Company單一消費購物滿港幣500元或以上並出示電子優惠券二維碼，即可享港幣50元現金折扣優惠

電子優惠券二：

於BoConcept、Ogawa、OSIM、OTO、舒達及蓆夢思單一消費購物滿港幣1,000元或以上並出示電子優惠券二維碼，即可享港幣150元現金折扣優惠

電子優惠券三：

於BoConcept、Ogawa、OSIM、OTO、舒達及蓆夢思單一消費購物滿港幣5,000元或以上並出示電子優惠券二維碼，即可享港幣500元現金折扣優惠

(*港幣150元及港幣500元電子優惠券可於指定家居生活商戶之同一交易內累積使用。)

免費扭扭氣球

於Awesome、B. Duck Playful Store、BoConcept、Dr. Kong健康鞋專門店、Hallmark、OGAWA、OSIM、OTO、MasterArt by Rainbow Creative Arts、MiDes、柏斯音樂、Rainbow Creative Arts、Sanrio Gift Gate、舒達、蓆夢思、玩具”反”斗城、Twinkle Dance Company及Zara Home單一消費購物滿港幣500元或以上

1) 在2023年2月23日至3月31日期間，可賺取雙倍積分；

2) 在2023年2月25、26日及3月4、5、11、12、18、19、25及26日的中午12時至下午6時內於L2層扭扭氣球攤位出示即日收據，即可免費獲贈扭扭氣球乙次 (每日名額有限，送完即止)

(^禮遇一及二受條款及細則限制。詳情請參閱又一城相關宣傳品。)

玩遊戲贏禮券

世界睡眠日 (World Sleep Day) 是由世界睡眠醫藥組織於2008年發起的一項全球睡眠及健康計劃，目的是想引起大眾關注睡眠重要性及睡眠品質。又一城為響應今年3月17日的「世界睡眠日」，為大家送上大禮 — 港幣500元 My FESTIVAL電子購物禮券，讓大家可以於又一城多間著名寢室用品的品牌中選購心頭好，每晚享受高質睡眠！

遊戲玩法十分簡單， 於2023年3月1至19日期間，於個人Instagram以限時動態 (Story) 形式發放以「世界睡眠日」為主題之創意照片並加上@festivalwalkhk、#festivalwalkhk、#SweetHomeandKidsFestival及 #WorldSleepDay，即可參賽，當中10位最有創意得獎者將獲得港幣500元 My FESTIVAL電子購物禮券乙張。受條款及細則限制，詳情請留意又一城Instagram @festivalwalkhk。

商戶驚喜優惠

在「家添童FUN優惠祭」活動期間，又一城更會每週推出不同商戶驚喜優惠及Facebook有獎遊戲，包括Ogawa腳部震動器、BoConcept名貴玻璃花瓶及B. Duck Playful Store泡泡沐浴球等豐富獎品，詳情請留意又一城手機應用程式內之推送通知或又一城Facebook專頁。人人有份，永不落空！

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