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【職場文化】 港男見工被問「有冇獅子山精神」　主管列4大入職條件：瞓醒就要返公司

親子 17:25 2023/02/10

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有港男見工，被主管問「有冇獅子山精神」，仲列4大噁啃入職條件，睇嚟呢個空缺有排都請唔到人。

見工當然要做足準備工夫，不過見工時遇到工作狂主管面試就真係頭痛！有港男早前在社交平台的專頁投稿，指經獵頭公司介紹去見工，豈料遇上一個工作狂部門主管面試，並機關槍式發表打工仔偉論，更表示自己的拼搏精神，「瞓醒就返公司，一般8點幾9點收工」，接著問他「獅子山精神有冇聽過？」，更列出4大惡啃入職條件，令港男見完工即把獵頭公司的電話和WhatsApp封鎖，「鬧你都嫌口臭。」

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該名港男早前在facebook的專頁「辦公室日報」投稿，講述自己見工時所發生的奇聞奇事，他表示透過獵頭公司介紹去見一份工，上到去見人事部都好正常，不過見埋個部門主管就……

呢個男人就真係極品喇，佢笑住打招呼再同我握手就坐低。

港男指跟男主管握過手後，男主管即機關槍式發表打工仔偉論，

嗱，我最唔鍾意每日朝9晚6嘅人，冇拼搏精神，我個department係冇返工放工時間嘅，我自己瞓醒就返公司，一般8點幾9點收工，我希望同事都有呢一份幹勁，就算星期六日冇嘢做你都可以返嚟㗎，最緊要一齊見證公司成長，唔好有嗰種當自己係打工仔嘅心態……

隨即男主管問港男，「獅子山精神你有冇聽過？你覺得自己係咪我要搵嘅人？」港男竟妙問妙答，

獅子山隧道我就聽過，如果我瞓醒先返公司，應該會11點幾先返到。

男主管不滿港男的答案，立即收起笑容面露不悅話，「有消息再通知你」，港男離開大約10分鐘，便收到獵頭公司電話，問他剛才發生何事，更指責他「個客話你好冇禮貌。」

我一嘢就cut咗線，跟手block埋headhunt個電話同WhatsApp，鬧你都嫌口臭。聽講年尾啲工特別西，我而家信喇。

貼文一出，即掀起網民熱議，很多網民明白港男的感受，「第一下我會答甘你出『幾錢比我拚搏先』！唔係那來的精神」、「獅子山下....就係黃大仙廟，有求必應，係老細要求員工必應」、「踢你落獅子山果下最x精神」、「獅子山下精神病我有聽過，仲見過好多」、=、「而家的獅子山精神 = 老闆無合約精神，只想要免費OT、免費午餐，再鬧人點解唔肯白做」。

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責任編輯︰王明芳

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