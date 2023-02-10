  • 23°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 19:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美女經紀】女經紀月入90萬被同行質疑靠「床單」 　曾拍網片演郭子豪女友

娛樂 17:14 2023/02/10

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

真係好吸睛！

女保險經紀曾寶兒（Boyi）上月因為一張三點式泳照大晒「蜜桃臀」，引起網上瘋傳，亦令同行不滿批評她「嚴重影響同業聲譽」，並有人在IG上貼出她的性感照，並寫道：「what a shame has someone like this in our industry.」（為有這種人在同一個行業而感到羞恥）。

Boyi被同行批評 獲公司力撐

不過事後Boyi反擊表示自己「行得正，企得正，就沒任何東西可以招人話柄」，而且，她更因這幅照片成為網民熱話，成功在3日多了2500個粉絲，當中更不乏有人想向她了解保險產品。

據知，她的公司亦沒有怪罪於她，其上司甚至開腔維護她，更有指Boyi今年26歲，有一個約15至20人的保險團隊，最高峰單月個人收入更超過90萬元。

從事保險事的Boyi。

瓣數多多  被誤靠「床單」賺錢

除了做保險外，Boyi入行後也開設了個人瘦身美容網店，更會用自己做「生招牌」宣傳業務，吸納不少人的支持。

而且，Boyi早前更夥拍奶仔方紹聰以及郭子豪拍攝網台「食腦BrainStorming」的平台廣告，片中她飾演郭子豪女友，認真瓣數多多！

對於有網民批她不道德，她直言靚女在行內沒有優勢，甚至很多客人見到她太年輕時，會質疑她會否突然辭職，對其不信任。

Boyi更指有不少Haters看不到其付出的努力，只會誤以為她靠「床單」賺錢。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】公開核心重地分享價值不菲收藏　黑膠收藏家親授唱片保值+保存心得

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

郭子豪地獄式特訓變「大隻佬」：灌水減磅飲到嘔【有片】
14:12 2018/09/13
郭子豪地獄式特訓變「大隻佬」：灌水減磅飲到嘔【有片】
【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】
12:59 2022/12/31
【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】
【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】
10:01 2022/11/18
【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】

你可能感興趣

郭子豪地獄式特訓變「大隻佬」：灌水減磅飲到嘔【有片】
14:12 2018/09/13
郭子豪地獄式特訓變「大隻佬」：灌水減磅飲到嘔【有片】
【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】
12:59 2022/12/31
【網絡熱話】疑女幼教課室晃胸跳舞引關注　網民揭真身大量泳照曝光【多圖】
【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】
10:01 2022/11/18
【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】
郭子豪 娛樂人物職業 演員 KOL 網絡熱話 娛樂行業 美容 保險行業

最高瀏覽

【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
16:29 2023/02/09
【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖
12:52 2023/02/09
【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖