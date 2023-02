【美女經紀】女經紀月入90萬被同行質疑靠「床單」 　曾拍網片演郭子豪女友

▲ 真係好吸睛!

女保險經紀曾寶兒(Boyi)上月因為一張三點式泳照大晒「蜜桃臀」,引起網上瘋傳,亦令同行不滿批評她「嚴重影響同業聲譽」,並有人在IG上貼出她的性感照,並寫道:「what a shame has someone like this in our industry.」(為有這種人在同一個行業而感到羞恥)。

Boyi被同行批評 獲公司力撐

不過事後Boyi反擊表示自己「行得正,企得正,就沒任何東西可以招人話柄」,而且,她更因這幅照片成為網民熱話,成功在3日多了2500個粉絲,當中更不乏有人想向她了解保險產品。

據知,她的公司亦沒有怪罪於她,其上司甚至開腔維護她,更有指Boyi今年26歲,有一個約15至20人的保險團隊,最高峰單月個人收入更超過90萬元。

▲ 從事保險事的Boyi。

瓣數多多 被誤靠「床單」賺錢

除了做保險外,Boyi入行後也開設了個人瘦身美容網店,更會用自己做「生招牌」宣傳業務,吸納不少人的支持。

而且,Boyi早前更夥拍奶仔方紹聰以及郭子豪拍攝網台「食腦BrainStorming」的平台廣告,片中她飾演郭子豪女友,認真瓣數多多!

對於有網民批她不道德,她直言靚女在行內沒有優勢,甚至很多客人見到她太年輕時,會質疑她會否突然辭職,對其不信任。

Boyi更指有不少Haters看不到其付出的努力,只會誤以為她靠「床單」賺錢。

