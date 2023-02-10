【美女經紀】女經紀月入90萬被同行質疑靠「床單」賺錢 　曾在網台短片演郭子豪女友

▲ 真係好吸睛！

女保險經紀曾寶兒（Boyi）上月因為一張三點式泳照大晒「蜜桃臀」，引起網上瘋傳，亦令同行不滿批評她「嚴重影響同業聲譽」，並有人在IG上貼出她的性感照，並寫道：「what a shame has someone like this in our industry.」（為有這種人在同一個行業而感到羞恥）。

Boyi被同行批評 獲公司力撐

不過事後Boyi反擊表示自己「行得正，企得正，就沒任何東西可以招人話柄」，而且，她更因這幅照片成為網民熱話，成功在3日多了2500個粉絲，當中更不乏有人想向她了解保險產品。

據知她的公司亦沒有怪罪於她，其上司甚至開腔維護她，更有指Boyi今年26歲，有一個約15至20人的保險團隊，最高峰單月個人收入更超過90萬元。

▲ 真係好性感喎！

瓣數多多 被誤靠「床單」賺錢

除了做保險外，Boyi入行後也開設了個人瘦身美容網店，更會用自己做「生招牌」宣傳業務，吸納不少人的支持。

而且，Boyi早前更夥拍奶仔方紹聰以及郭子豪拍攝網台「食腦BrainStorming」的平台廣告，片中她飾演郭子豪女友，認真瓣數多多！

對於有網民批她不道德，她直言靚女在行內沒有優勢，甚至很多客人見到她太年輕時，會質疑她會否突然辭職，對其不信任。

Boyi更指有不少Haters看不到其付出的努力，只會誤以為她靠「床單」賺錢。

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