【明日之星】小五生獻計改善安達臣配套　賺萬元全數捐學校買設備

▲ （煤氣公司圖片）

自己社區自己改善，4名居住於觀塘安達臣新發展區的小學五、六年級生，透過參加煤氣公司的「綠火焰計劃 – 環保智慧能源大賽」，向區議員建言在公園加裝環保發電設施，並在公園內新增長者友善設施，完善社區配套。

4位參賽同學劉泳淳、陳柏言、郭芷莜及楊家進提出，把壓電材料鋪在跑道及公園舞池上，將使用者踏步而產生的震動能轉化為電能，產生電力並儲存起來，提供予當區居民享用，例如為小朋友的電動玩具充電、為家長的電話充電、為按摩椅提供電力讓老人家按摩等。

有關計劃除已獲當區區議員認可，亦在比賽中斬獲優異獎，獲得1萬元獎金。4名得獎同學決定，將獎金全數捐贈學校，希望學校增添更多資源支持同學發展STEM。

「綠火焰計劃–環保智慧能源大賽」由煤氣公司與香港教育城合辦、教育局協辦，比賽分為小學組及中學組，設「綜合能源解決方案」、「數碼化」及「去碳化」三大主題，參賽隊伍選擇至少一個主題，可運用任何程式、軟件或工具，設計出全新的智慧能源創新方案。大賽設有多個獎項，冠軍可獲得獎學金10萬元港幣。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚