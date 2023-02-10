【家庭關係】女人一哭男人必成輸家　導演爸爸︰不要再讓所愛的女人哭

▲ 女兒或老婆一旦哭起來，爸爸/老公無論如何也只會是輸家。（《季前賽》劇照）

我承認，我是一個不懂得處理別人哭的男人，尤其是面對女性哭。

例子一：數日前，大女「饅頭」又再沒有如期做好功課（之前我已多次好言提醒），我略為嚴肅地訓斥了她兩句，她便二話不說，放聲大哭。她一哭，我本能地驚惶失措，腎上腺素飆升，而為了及時停止她的哭聲及掩飾我的恐懼，我情不自禁地採用了最錯誤的方法—「火山爆發」，之後當然是演變成一場大災難。

例子二：曾經和太太為了瑣碎事爭吵，太太哭起來（所以遺傳學真的十分奇妙），當時我心中又是一片凌亂，不知如何是好。今趟我選擇靜靜地躲在一邊，既避免火上加油，也可讓我冷靜下來。誰知和好之後，太太卻埋怨我沒有在她傷心的時候好好安慰她。到今天，她仍常常將這事掛在嘴邊，我變成了她口中「鐵石心腸」的壞男人。

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哭，是很可怕的一回事。坦白說，當我發現自己令女兒哭或令太太哭，心底裏是內疚和心痛不已的。假如看見一個人哭了，而我們不是「兇手」的話，當然會伸出援手，好好安慰，讓對方釋懷；但假如我是始作俑者，在火山猛烈噴發熔岩之際，眼見對方突然哭成淚人，我如何可以做到馬上轉念，從「火遮眼」變成「好憐憫」，讓咆哮中的嘴巴溫柔地說出一句：「唔好喊啦……」？恐怕要情商（或演技）十分高超的人士，才能做得到。

因此，最好的方法，就是不要再讓所愛的女人哭。因為女人一旦哭起來，男人無論如何也只會是輸家。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「女人一哭，男人必成輸家」。

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