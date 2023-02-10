【學生午膳】「活力午餐」遲派飯學生捱餓　母公司大家樂稱人手緊張不涉罷工

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近日網上流傳，為多間中小學供應午餐的午膳供應商「活力午餐」工場罷工，令多間學校學生未能按時午膳，甚至需要另外購買食物。活力午餐母公司大家樂集團回覆查詢指，活力午餐並無員工罷工，但現時人手短缺，會確保飯盒供應盡快回復穩定。

TOPick記者發現近日有網民在論壇發文，指其子女就讀學校發出通告，指午膳供應受活力午餐工場罷工影響，不同年級學生需要分批取得午膳，一至四年級優先，五至六年級則需延後。

另亦有網民表示，其子就讀天水圍一間中學，近日午餐都有遲到，指平時午餐應於中午12時40分送達，但前日（8日）1時15分才送抵，昨日（9日）更要至1時25分才送至學校，而在這兩天亦只有一種餐可供選擇。該網民無奈表示：「搞到明明訂咗飯，都要喺小食部買野食！」

活力午餐母公司大家樂集團查詢事件指，活力午餐並無員工罷工。大家樂又指，自去年底政府宣佈復課安排，公司已開始增聘人手，以應付復課後的飯盒訂單，惟過去數年因疫情緣故不少員工已轉行，要回復到疫情前的員工數目需時，短期內人手安排較為緊張。大家樂已在其他業務調配人手到活力午餐協助，同時繼續與學校保持緊密溝通，確保飯盒供應盡快回復穩定，對受影響的學校表示歉意。

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記者：黃穎津