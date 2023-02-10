【赴英交流】梁振英牽頭辦英語研討會「反擊」 　批英國政治制度失效

▲ 陳穎欣、簡慧敏、譚惠珠、梁振英、 葉劉淑儀、周浩鼎、何敬康和李梓敬。(左至右) (簡慧敏fb圖片)

英聯邦議會聯會英國分會，早前突然以「香港情況惡化」、「政治多元及參與嚴重侵蝕」為由，撤回香港立法會代表李梓敬和簡慧敏參加西敏寺研討會的邀請。全國政協副主席梁振英牽頭，今日在香港辦了一場英語研討會，批評英聯邦議會聯合會英國分會極其虛僞，指英國政治制度失效，各行各業到處罷工，香港做得比英國好得多。

「香港齊心基金會」、「中國故事」今日舉辦一場「香港立法會 – 過去與今天」英語研討會，講述為何今日香港的立法機關，特別是在2020年「完善選舉制度」之後，相較港英年代更民主和有代表性。出席的包括梁振英、基本法委員會副主任譚惠珠、 行政會議召集人葉劉淑儀、議員李梓敬、簡慧敏、 周浩鼎、陳穎欣和何敬康。

梁振英批評，英聯邦議會聯合會英國分會撤銷邀請兩名經選舉當選的香港立法會議員，參加2023西敏寺《有效國會》研討會，極其虛僞。他認為，諷刺的是，相關研討會的討論主題是「有效國會」，但英國不止其議會，其政治制度的失效是世界公認的事實，例證隨處可見，脫歐變成後悔脫歐、經濟蕭條、公共財政緊絀、各行各業到處罷工、高企和持續上升的犯罪率等，更不用說上議院不是經選舉產生。他認為，香港自從成為中國的一個特別行政區後，做得比英國好得多。

本來有份赴英的簡慧敏指，選舉制度改革後的立法會更專業、愛國和高效能，立法會不再拉布，而是集中精力根據《基本法》履行立法和其他職能，為香港重返舞台發揮應有的作用。她舉例，在2022年立法會會期，政府提出了25項法案，其中17項已經正式通過成為法律。 她強調，立法會不是「橡皮圖章」，自己曾經反對政府建議在處理某些防疫措施時，剝奪議員的審議權利。

▲ 簡慧強調，立法機關也不是「橡皮圖章」。

同樣本來有份赴英的李梓敬質疑，英國殖民香港時，為何沒有落實議會民主制度。他強調，撤回邀請一事不會打擊士氣，只會令眾人更有決心，而研討會只是起點，將繼續透過不同渠道說好中國和香港故事。

周浩鼎：英國政府靠「 BNO 計劃」竊取香港人錢

周浩鼎就提到，1997年回歸以來，中央政府和「一國兩制」為香港帶來的積極變化， 以香港人均GDP為例，1997年是27330美元，2021年超過49000美元，比25年前翻了近一倍。他批評，英國政府的脫歐行動導致經濟毀滅性的惡化，惡性通貨膨脹對基層的傷害最大，現在只能依靠「 BNO 計劃」的「可恥騙局」，竊取香港人的錢來支持英國自身的經濟。

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責任編輯：區綽彥