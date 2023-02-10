【無性生B】抗拒性生活卻渴望當媽媽　女子花$230買DIY授精盒一擊即中誕女兒

▲ 有女子抗拒性生活，自行做人工受孕一擊即中，誕下女兒。（iStock圖片，非當事人）

抗拒性生活仍可成為媽媽，英國一名35歲女子，因不相信真愛，卻又渴望成為人母，在11年前上網購買了「DIY授精盒」，再尋找捐精者，沒想到竟一擊即中誕下女兒，母女如今過著幸福的生活。

據英國媒體報道，今年35歲的Verity Jones受訪時表示，年輕時曾有段日子非常享受性愛，但在經歷太多沒有承諾的關係後，某天開始突然覺得這一點意義也沒有，自24歲起就決定保持無性的單身生活。不過，在25歲那年，她突然造了一個夢，夢見自己有了孩子，

這一定是我的身體告訴我要快點懷孕。

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由於她不想隨便跟人發生關係，於是上網花了25英鎊（約230港元）購買一套精子試劑盒，並在網上尋找陌生男子捐精，她只需要支付對方的旅行費用，對方就把精子放在捐贈罐內。

奇蹟地，Jones竟然一次就成功，並於2012年9月誕下一名女兒，現在女兒Holly已經10歲，Holly亦知道自己如何出生。Jones表示，她聽過很多感情失敗的案例，無法相信真愛，寧願女兒只有媽媽陪伴，也不想讓她經歷父母感情破裂的過程。

她坦言，家人和朋友都不太理解她為何拒絕與異性交往，而她過著單身無性的生活，有時會感到寂寞，但這種感覺通常不會維持太久，因為她很享受與女兒的「二人世界」。她目前仍沒有打破單身生活的計劃，認為沒有伴侶就不用考慮對方感受和取悅對方。

我在各方面都完全獨身，身體上和情感上。

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責任編輯：王明芳