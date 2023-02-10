【中大醫院財政】議員支持還款延期但質疑缺諮詢　梁美芬指延期時間太長倡減至2年

▲ (立法會直播圖片)

營運不足2年的香港中文大學醫院陷入財政困局，無法如期於3月開始償還40.3億元政府貸款，立法會衛生事務委員會今(10日)討論延遲撥款建議。有委員支持延期延遲撥款建議，但多名議員批評當局及中大醫院沒有就方案諮詢議員，立法會議員梁美芬就指，立法會對使用公帑有責任，需要持續跟進中大醫院的財務收況，而5年任期立法會及中大的管理層亦已換屆，認為順延5年還款太長，建議壓縮至2年。

梁美芬質疑順延5年還款太長 盧寵茂：財務估算醫院「需要時間去做」

自由黨立法會議員邵家輝建議，先讓中大醫院延期還款半年以更清楚了解財務收況，盧寵茂則指半年時間難以解決長遠問題。立法會議員梁美芬認為，2015年當日信任中大醫院做得到，亦理解疫情下為考慮的因素，但質疑5年是否「隨便定出的時間」。她指，順延5年還款太長，立法會議員及中大管理層亦已換屆，建議壓縮至2年。她表示，「唯一只有批錢的時間，大學先會需要同我地溝通」，而立法會對使用公帑有責任，需要持續跟進財務狀況。

盧寵茂表示，獨立財務顧問的報告顯示，若延遲5年中大醫院財政有正增長，有証據需要時間去做。盧寵茂表示，非本地病人尋求私家醫院減少，是當時沒有估算到，認為5年時間是合理及務實。中大醫院行政總裁馮康就表示，一間醫院收支平衝需要4-5年，而單是上年第四季季度增長有百分之15。

醫衛局：提供公共服務可透過多種方式 會逐年檢討考慮公開資料

實政圓桌立法會議員田北辰關注，中大醫院於15年間提供公共醫療服務取代支付利息，政府會否逐年跟進中大醫院提供的服務。民建聯立法會議員梁熙認為，院方為公營醫療服務提供23張病床數量太少，期望中大醫院可以承擔類似白內障手術等輪候期較長的項目。他又批評中大校長等管理層未出席會議，稱「點解40億（校長）都唔嚟，一啲誠意都冇」，指如果中大管理層不來，一定不會批。

醫務衛生局局長盧寵茂表示，提供公共服務的模式是「三贏」，因為政府只是向中大醫院收錢，本身的意義不大，醫院亦會有多些服務量，以善用醫療資源，局方會考慮每年檢討。

對於立法會文件中預算，初步估算需要15年期間持續提供23張住院病床予公營醫療系統。盧寵茂表示，23張住院病床只是成本的折算，讓大眾有了解，中大醫院可以透過多種方式，例如專科門診的服務償還。

張宇人指不希望見到中大醫院違約 梁定邦指中大會檢視披露財務報告

委員會主席、自由黨立法會議員張宇人表示，出席議員均不願看到中大醫院因無法償還債務而違約，且現時披露給委員會的資料不多，5年時間屬核心爭議點，並希望中大醫院能讓委員會過目獨立財務報告。

中大校董梁定邦表示會按與第三方的合同，檢視是否有條件向委員會披露財務報告。盧寵茂則強調，中大醫院具改革創新意義，現時僅營運16個月，希望議員能支持順延5年還款。

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記者：陳展棋

醫療衛生界立法會議員林哲玄就表示，

盧寵茂表示，最初的貸款合約

本周需向立法會闖關爭取議員支持還款方案順延5年。